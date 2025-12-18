Депутат высказался о снятии с повестки саммита ЕС вопроса об активах России

Снятие с повестки в Евросоюзе вопроса об активах РФ — это не повод для радости, поскольку Москва до сих пор не имеет доступа к собственным средствам, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, российские активы изначально не должны были находиться на счетах в ЕС.

Вопрос о конфискации замороженных российских активов не будет стоять на повестке дня саммита ЕС в Брюсселе. И снова возникает резонный вопрос, который я задаю с самого начала СВО: почему российские активы вообще там находились? Если победой считать хотя бы то, что их не разворовали и не передали Украине, то что в таком случае можно было бы назвать финансовым поражением? Доступа к этим средствам у РФ нет, так что использовать мы их не можем. Лишь со стороны наблюдаем за грызней стаи европейских шакалов, которые никак не могут определиться, как им проглотить такой огромный кусок. Конечно, хорошо, что этот вопрос сейчас снят с повестки. Но совсем другое дело будет, когда деньги разморозят и вернут в Россию, — высказался Журавлев.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссия под руководством главы Урсулы фон дер Ляйен сняла вопрос о конфискации российских активов с повестки дня саммита ЕС. По его словам, это был плод напряженной закулисной борьбы и скрытых переговоров.