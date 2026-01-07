Буданов увильнул от темы о результатах переговоров по Украине в Париже

Буданов увильнул от темы о результатах переговоров по Украине в Париже Буданов не стал раскрывать детали переговоров по Украине в Париже

Переговоры «коалиции желающих» в Париже принесли результаты, заявил руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов в соцсети Х. Он не стал раскрывать подробности, но уточнил, что работа продолжается.

Не вся информация может быть публичной, но конкретные результаты уже есть, работа продолжается, — отметил Буданов.

Ранее британский премьер-министр Кир Стармер сообщил, что «коалиция желающих» утвердила декларацию, закладывающую правовые основы для возможного размещения военных контингентов на Украине после установления мира. Документ должен продемонстрировать долгосрочную поддержку Киева со стороны ключевых западных партнеров.

Между тем в СМИ появилась информация, что США отказались подписывать совместное заявление о гарантиях безопасности для Украины на встрече «коалиции желающих» в Париже. По данным источников, участники встречи сделали многочисленные «оптимистичные заявления». Однако развеять сомнения о приверженности Вашингтона поддержке Киева не удалось. Вместе с этим из проекта удалили детали участия США в многонациональных силах по Украине.