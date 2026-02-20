Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 05:45

Врач ответила, какие профессии находятся в зоне риска раннего инсульта

Врач Кривега: бизнесмены находятся в зоне риска раннего инсульта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Бизнесмены находятся в зоне риска развития раннего инсульта из-за хронического стресса, который они регулярно испытывают, заявила NEWS.ru врач-реаниматолог, психолог, специалист по коррекции стресс-системы организма Мария Кривега. По ее словам, постоянное волнение и переживание негативных эмоций запускают в организме опасные физиологические процессы.

Хронический стресс, то есть то, что мы постоянно волнуемся, тревожимся, переживаем разные негативные эмоции, повышает риск инсульта. Это происходит из-за постоянно повышенного кортизола — гормона стресса. Такое состояние приводит к спазму сосудов, увеличению вязкости крови, развитию микро- и макровоспалительных процессов в организме в целом и в сосудах в частности. Дополнительно увеличивается риск появления атеросклеротических бляшек. Стресс не является чистой эмоцией, как это считается в быту. Это комплекс весьма опасных для здоровья реакций организма, которые значительно повышают риск развития инсульта. В зоне риска профессии системы «человек — человек», люди бизнеса и в целом тревожные граждане, — пояснила Кривега.

При этом она отметила, что стандартный совет «не держать в себе негатив» работает лишь отчасти и требует более осознанного подхода. Также специалист обратила внимание на важность работы с глубинными причинами стресса. По ее словам, современная психология рассматривает их как накопленную негативную информацию, от которой необходимо избавляться.

Вот что важно отметить: профилактика последствий хронического стресса — это не просто пресловутое «не держать в себе негатив». Да, это важно, и делать это надо экологично, то есть не выливать его на окружающих, а использовать для этого безопасное пространство. Например, можно выехать в лес или горы, дать там волю своим эмоциям. Не менее важно использовать открытия современной психологии, для того чтобы избавляться от стресса с помощью выявления и работы с его причинами. Они, как уже доказано, выглядят как накопленная негативная информация в разных системах памяти. Если периодически проводить «дезинтоксикацию», например, с помощью аутоординационной психологической работы, можно снизить риски инсульта, — подытожила Кривега.

Ранее врач-психиатр Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Елена Кунаковская заявила, что поиск симптомов болезни в интернете может способствовать развитию тревожности. По ее словам, поисковые системы часто предлагают по запросу только информацию об опасных заболеваниях, поскольку это привлекает больше аудитории.

