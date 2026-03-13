Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 04:45

Звездный стилист Сухарев рассказал о главных трендах весны

Стилист Сухарев назвал вещи с низкой посадкой и цветочный принт трендами весны

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Главными трендами весны стали вещи с низкой посадкой и принты в виде цветов, заявил NEWS.ru стилист Алексей Сухарев. По его словам, также рекомендуется пополнить свой модный арсенал одеждой «в горошек».

Вещи, которые необходимо иметь в этом сезоне: первое — это очень объемная сумка, которая может быть сделана из кожи, замши, возможно, мягкой формы. Актуальны любые вещи с низкой посадкой: это могут быть джинсы, брюки, платье или юбка, потому что заниженная талия — очевидный тренд. Основной принт сезона — это горох в самых разных своих проявлениях. На втором месте по популярности цветочный принт, на третьем — полоска, — поделился Сухарев.

Он подчеркнул, что не стоит забывать о жакетах в гусарском стиле, которые имеют исторический подтекст и отлично сочетаются с повседневной одеждой, такой как кеды, джинсы и белая майка. В то же время, по словам стилиста, следует избегать излишнего оверсайза, поскольку в тренд входят более элегантные силуэты.

Ранее стилист Александр Рогов заявил, что осенью и зимой 2026–2027 годов в моде будут ультранизкие джинсы и суперузкие солнцезащитные очки, вдохновленные коллекциями Chanel. Кроме того, по его словам, популярными станут многослойные наряды с ярусными элементами.

мода
стилисты
тренды
одежда
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Коварная весна: снегопады вместо тепла — как изменился прогноз на март
Стилист объяснил, как правильно делать укладку на тонких волосах
«Такая стратегия»: военный эксперт раскрыл планы ВСУ по атакам на Россию
Родителям ответили, в каком возрасте надо обучать детей иностранным языкам
Shaman сможет выступать под иностранным псевдонимом в России
В Краснодаре на дороге нашли обломки беспилотника
Нутрициолог развеяла миф о необходимости раздельного питания
Фигурантам дела о хищении у бойцов СВО добавили 30 эпизодов
Водителям рассказали, как сэкономить на шиномонтаже
Песков обозначил значение Венесуэлы для России
Адвокат дала главный совет супругам, планирующим развестись
Затягивание операции в Иране приведет рынки в отчаяние
В ОП призвали переосмыслить развод через «Госуслуги»
Косметолог дала совет, как подтянуть кожу после похудения
Иран не поедет на ЧМ-2026 по футболу: кто его заменит, какие шансы у России
Стало известно о ситуации с гриппом и ОРВИ в России
Два аэропорта России закрылись для самолетов
Звездный стилист Сухарев рассказал о главных трендах весны
Сборная Ирана сделала заявление о своем участии в ЧМ-2026
Зоопсихолог рассказала, как приучить к дому подобранного на улице кота
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.