Звездный стилист Сухарев рассказал о главных трендах весны

Главными трендами весны стали вещи с низкой посадкой и принты в виде цветов, заявил NEWS.ru стилист Алексей Сухарев. По его словам, также рекомендуется пополнить свой модный арсенал одеждой «в горошек».

Вещи, которые необходимо иметь в этом сезоне: первое — это очень объемная сумка, которая может быть сделана из кожи, замши, возможно, мягкой формы. Актуальны любые вещи с низкой посадкой: это могут быть джинсы, брюки, платье или юбка, потому что заниженная талия — очевидный тренд. Основной принт сезона — это горох в самых разных своих проявлениях. На втором месте по популярности цветочный принт, на третьем — полоска, — поделился Сухарев.

Он подчеркнул, что не стоит забывать о жакетах в гусарском стиле, которые имеют исторический подтекст и отлично сочетаются с повседневной одеждой, такой как кеды, джинсы и белая майка. В то же время, по словам стилиста, следует избегать излишнего оверсайза, поскольку в тренд входят более элегантные силуэты.

Ранее стилист Александр Рогов заявил, что осенью и зимой 2026–2027 годов в моде будут ультранизкие джинсы и суперузкие солнцезащитные очки, вдохновленные коллекциями Chanel. Кроме того, по его словам, популярными станут многослойные наряды с ярусными элементами.