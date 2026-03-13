Адвокат дала главный совет супругам, планирующим развестись

Перед разводом супругам следует решить, где будут проживать их дети, заявила NEWS.ru адвокат Виктория Шакина. По ее словам, до расторжения брака также рекомендуется заключить соглашение о выплате алиментов и заверить его у нотариуса.

Дети — это, пожалуй, самая чувствительная тема при разводе. Лучший вариант — заключить нотариальное соглашение о месте жительства ребенка, порядке общения, а также об алиментах. Если супруг может скрывать доходы, то следует прямо сейчас фиксировать их, а также все детские расходы: чеки на одежду, квитанции об оплате садика и кружков, договоры с репетиторами, медицинские чеки. Это поможет в суде обосновать необходимость алиментов в твердой денежной сумме, а не в процентах от серой зарплаты, чтобы сохранить детям прежний уровень жизни после расторжения брака, — посоветовала Шакина.

Она подчеркнула, что все значимые обсуждения в процессе развода нужно фиксировать в письменной форме. По словам адвоката, переписка может стать важным доказательством в суде, если возникнут разногласия относительно того, кто чем занимался, сколько зарабатывал и на что тратил средства.

Ранее адвокат Михаил Салкин заявил, что жена может отсудить шубу у любовницы супруга, если вещь была приобретена в период брака на общие средства. По его словам, в данном случае важно подтвердить факт передачи имущества.