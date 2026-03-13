Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 05:20

Адвокат дала главный совет супругам, планирующим развестись

Адвокат Шакина: супругам нужно определить место жительства детей еще до развода

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Перед разводом супругам следует решить, где будут проживать их дети, заявила NEWS.ru адвокат Виктория Шакина. По ее словам, до расторжения брака также рекомендуется заключить соглашение о выплате алиментов и заверить его у нотариуса.

Дети — это, пожалуй, самая чувствительная тема при разводе. Лучший вариант — заключить нотариальное соглашение о месте жительства ребенка, порядке общения, а также об алиментах. Если супруг может скрывать доходы, то следует прямо сейчас фиксировать их, а также все детские расходы: чеки на одежду, квитанции об оплате садика и кружков, договоры с репетиторами, медицинские чеки. Это поможет в суде обосновать необходимость алиментов в твердой денежной сумме, а не в процентах от серой зарплаты, чтобы сохранить детям прежний уровень жизни после расторжения брака, — посоветовала Шакина.

Она подчеркнула, что все значимые обсуждения в процессе развода нужно фиксировать в письменной форме. По словам адвоката, переписка может стать важным доказательством в суде, если возникнут разногласия относительно того, кто чем занимался, сколько зарабатывал и на что тратил средства.

Ранее адвокат Михаил Салкин заявил, что жена может отсудить шубу у любовницы супруга, если вещь была приобретена в период брака на общие средства. По его словам, в данном случае важно подтвердить факт передачи имущества.

суды
дети
разводы
семьи
адвокаты
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
