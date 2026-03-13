В ОП призвали переосмыслить развод через «Госуслуги»

Функцию развода через портал госуслуг необходимо пересмотреть, заявила РИА Новости заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина. По ее мнению, такая возможность делает процесс формальным и рутинным, в то время как с семьей должны в непростое время работать психологи, медиаторы, юристы, наставники, преодолевшие подобный кризис.
В отношении разводов максимально неправильно этот процесс упрощать и делать формальным. Неправильно делать это через «Госуслуги», целая команда людей должна работать над каждой семьей, — сказала Москвитина.
Москвитина подчеркнула, что основная задача таких сопровождающих специалистов должна заключаться в сохранении семьи. Они должны быть в быстром доступе через портал госуслуг, чтобы пара могла купировать конфликт сразу, считает она.
Ранее юрист Лариса Феттер посоветовала мужчинам во время развода избегать конфликтов с женой. По ее словам, ссоры и оскорбления только усилят и без того напряженную атмосферу.