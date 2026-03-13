В ОП призвали переосмыслить развод через «Госуслуги» Москвитина призвала пересмотреть функцию развода через портал госуслуг

Функцию развода через портал госуслуг необходимо пересмотреть, заявила РИА Новости заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина. По ее мнению, такая возможность делает процесс формальным и рутинным, в то время как с семьей должны в непростое время работать психологи, медиаторы, юристы, наставники, преодолевшие подобный кризис.

В отношении разводов максимально неправильно этот процесс упрощать и делать формальным. Неправильно делать это через «Госуслуги», целая команда людей должна работать над каждой семьей, — сказала Москвитина.

Москвитина подчеркнула, что основная задача таких сопровождающих специалистов должна заключаться в сохранении семьи. Они должны быть в быстром доступе через портал госуслуг, чтобы пара могла купировать конфликт сразу, считает она.

