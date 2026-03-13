Зоопсихолог рассказала, как приучить к дому подобранного на улице кота

Кормление в присутствии человека поможет успешно адаптировать подобранного на улице кота к домашней жизни, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, такой процесс может занять от двух недель до нескольких месяцев в зависимости от индивидуальных особенностей и состояния животного.

Как приучить к дому подобранного на улице кота? В первую очередь надо связать его кормление с присутствием человека, потом поэтапно учить его питанию с рук. Желательно при этом упразднить все укрытия, чтобы кот не мог никуда забиться, но обеспечить ему место наверху. Так у животного будет возможность наблюдать за обстановкой и чувствовать себя в безопасности. Также помогают феромоны и мелодии для кошек. Когда питомец начнет пробовать лакомство с руки, можно практиковать тренировки на тактильность — легонько его поглаживать. В целом адаптация занимает от двух недель до нескольких месяцев в зависимости от состояния животного, — пояснила Капустина.

