Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 15:04

В Red Wings сообщили о новой услуге перевозки животных на кресле

Red Wings разрешила перевозить питомцев на соседнем кресле

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Авиакомпания Red Wings запустила новую услугу: теперь питомцев можно перевозить на отдельном пассажирском кресле в салоне самолета, сообщили в пресс-службе перевозчика. Переноску с животным разрешат ставить у иллюминатора рядом с хозяином.

В компании уточнили, что к перевозке допускается одно животное в переноске весом до 23 кг. Габариты контейнера не должны превышать 50×40×40 см.

Контейнер с питомцем устанавливают на кресло и фиксируют ремнем безопасности через верхнюю ручку. При этом важно, чтобы животное могло свободно вставать в полный рост и поворачиваться внутри переноски.

По соображениям безопасности место с питомцем может быть только у иллюминатора. Дополнительное кресло оплачивается по обычному тарифу взрослого пассажира.

Ранее авиакомпания «Победа» ввела новые правила перевозки домашних животных и изменения в ручной клади. Пассажирам разрешили перевозить домашних животных непосредственно в салоне самолета.

Россия
авиакомпании
животные
питомцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новый лидер Ирана выдвинул требования Вашингтону
Новый верховный лидер Ирана рассказал о судьбе Ормузского пролива
Стало известно решение суда по родственникам террориста из «Крокуса»
Иран пригрозил новыми ударами по американским базам
Столичные росгвардейцы поймали нелегального дроновода
Захарова раскрыла, как Россия относится к вопросу энергопоставок в ЕС
В МИД РФ ответили на угрозы США в адрес Кубы
В России могут создать памятник женщинам-шахтерам, трудившимся в годы ВОВ
Герой России Ярашев раскрыл, как в одиночку удерживал позицию 68 дней
Нефролог назвала неочевидную причину проблем с почками
Названа предварительная версия пропажи детей в Звенигороде
В посольстве России рассказали о ситуации с туристами в Тунисе
Пять человек пострадали при пожаре на заводе в Каменске-Шахтинском
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с первым обращением
Российская «дочка» Citigroup сменила название
В Госдуме предупредили о последствиях запрета абортов
Тайвань неожиданно затрясло
Власти США раскрыли, будут ли сняты санкции против российской нефти
Австралия решила оставить две страны без своих дипломатов из-за Ирана
«Весь регион погрузится во тьму»: в Иране ответили на угрозы Трампа
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.