В Red Wings сообщили о новой услуге перевозки животных на кресле Red Wings разрешила перевозить питомцев на соседнем кресле

Авиакомпания Red Wings запустила новую услугу: теперь питомцев можно перевозить на отдельном пассажирском кресле в салоне самолета, сообщили в пресс-службе перевозчика. Переноску с животным разрешат ставить у иллюминатора рядом с хозяином.

В компании уточнили, что к перевозке допускается одно животное в переноске весом до 23 кг. Габариты контейнера не должны превышать 50×40×40 см.

Контейнер с питомцем устанавливают на кресло и фиксируют ремнем безопасности через верхнюю ручку. При этом важно, чтобы животное могло свободно вставать в полный рост и поворачиваться внутри переноски.

По соображениям безопасности место с питомцем может быть только у иллюминатора. Дополнительное кресло оплачивается по обычному тарифу взрослого пассажира.

Ранее авиакомпания «Победа» ввела новые правила перевозки домашних животных и изменения в ручной клади. Пассажирам разрешили перевозить домашних животных непосредственно в салоне самолета.