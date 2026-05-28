Дачникам объяснили, каких животных нельзя разводить на участке в СНТ

Эксперт Пшеничникова: на дачном участке нельзя разводить коров, коз и свиней

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Разведение на даче крупного рогатого скота и ряда сельскохозяйственных животных запрещено законом, рассказала NEWS.ru старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета «Синергия» Наталия Пшеничникова. По ее словам, разрешено разводить отдельные виды птиц, млекопитающих и пчел.

Держать на дачном участке в СНТ корову, свинью или козу нельзя — крупный рогатый скот и ряд животных разрешены только на землях личного подсобного хозяйства. Куры, кролики и пчелы не находятся под запретом, но для пасеки требуются двухметровый сплошной забор и ветеринарный паспорт. Штраф за нарушение этих норм достигает 10 тыс. рублей, — сообщила Пшеничникова.

Ранее общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что соседей по даче можно обязать спилить дерево, бросающее тень на участок. По его словам, для этого необходимо собрать доказательства и составить письменную претензию. Главное, на что стоит обратить внимание, — это соблюдение расстояний при посадке. Согласно действующим нормам, рекомендуется отступать от общей границы участков определенное количество метров.

Вероника Филина-Коган
Анна Акимова
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
