Дачникам объяснили, каких животных нельзя разводить на участке в СНТ Эксперт Пшеничникова: на дачном участке нельзя разводить коров, коз и свиней

Разведение на даче крупного рогатого скота и ряда сельскохозяйственных животных запрещено законом, рассказала NEWS.ru старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета «Синергия» Наталия Пшеничникова. По ее словам, разрешено разводить отдельные виды птиц, млекопитающих и пчел.

Держать на дачном участке в СНТ корову, свинью или козу нельзя — крупный рогатый скот и ряд животных разрешены только на землях личного подсобного хозяйства. Куры, кролики и пчелы не находятся под запретом, но для пасеки требуются двухметровый сплошной забор и ветеринарный паспорт. Штраф за нарушение этих норм достигает 10 тыс. рублей, — сообщила Пшеничникова.

