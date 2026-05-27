Дачникам ответили, как бороться с тенью от соседских деревьев Эксперт по ЖКХ Бондарь: соседей по даче можно обязать спилить тенистое дерево

Соседей по даче можно обязать спилить дерево, бросающее тень на участок, заявил NEWS.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, для этого необходимо собрать доказательства и составить письменную претензию.

Прямого штрафа за то, что дерево затеняет ваши грядки, в российском законодательстве, вероятно, не существует. Однако это не значит, что нет возможности на защиту. Просто механизм здесь может быть другой. Главное, на что стоит обратить внимание, — это соблюдение расстояний при посадке. Нормы рекомендуют отступать от общей границы участков определенное количество метров. В такой ситуации вы вправе опираться на ст. 304 Гражданского кодекса РФ. Она позволяет собственнику требовать устранения любых препятствий в пользовании своим имуществом, даже если эти препятствия не связаны с отнятием владения, — поделился Бондарь.

Он подчеркнул, что нарушение посадочных расстояний само по себе не является достаточным основанием для вырубки чужих насаждений. Тень, по словам эксперта, не может служить безусловным предлогом для таких действий. Общественник пояснил, что зачастую требуется доказать именно наличие нескольких негативных факторов.

Сначала стоит зафиксировать проблему: сделать фото в разное время дня, пригласить свидетелей. Потом измерить расстояние от ствола до забора. Затем написать соседу письменную претензию. Если договориться не удастся, следующим шагом может быть суд. Он может обязать соседа устранить помехи. Важный момент: ни в коем случае нельзя самостоятельно рубить или повреждать дерево. За это может наступить ответственность по ст. 167 Уголовного кодекса РФ: умышленное уничтожение чужого имущества, — резюмировал Бондарь.

Ранее юрист Сергей Демидов предупредил дачников о штрафах до 50 тыс. рублей за выращивание опасных или инвазивных деревьев на участке. Также, по его словам, денежное наказание может последовать за посадки, нарушающие санитарные и охранные зоны.