Захарова жестко высказалась о Западе после атаки ВСУ на Старобельск Захарова назвала реакцию Запада на теракт в Старобельске чудовищным кощунством

Реакция западных стран на теракт киевского режима в Старобельске является чудовищным, расчеловеченным кощунством, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Дипломат подчеркнула, что информации о нападении было много, ее никто не скрывал, но Запад даже не выразил соболезнований.

Но после того, как мы услышали вот это чудовищное, расчеловеченное кощунство, когда постоянные представители стран Запада [при ООН] не нашли слов для того, чтобы выразить сочувствие <...>, получив огромное количество звонков, откликов, да буквально требований — понимаете, люди требовали, люди точно так же, как и вы, требовали, чтобы что-то было сделано экстраординарное, вот буквально на следующий день была организована эта поездка [иностранных журналистов в Старобельск], — высказалась она.

Ранее постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что позицию России по теракту в Старобельске на спецзаседании 26 мая слушал переполненный зал. Он добавил, что российская делегация высказалась полностью, предъявив улики того, что Киев целенаправленно бьет по гражданской инфраструктуре.

Кроме того, в постпредстве РФ при Евросоюзе сообщили, что дипломатическая нота об ударе ВСУ по Старобельску и последующем экстренном предупреждении российского МИД была направлена в Еврокомиссию. Также европейской стороне передали фотографии с места трагедии.