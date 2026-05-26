Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 21:43

Небензя рассказал, что будет с виновными за атаку на Старобельск

Небензня: Россия сделает все для наказания причастных к теракту в Старобельске

Старобельский колледж Луганского педагогического университета Старобельский колледж Луганского педагогического университета Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия намерена установить все обстоятельства теракта в Старобельске и добиться наказания виновных, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, которые передает ТАСС, ответственность должны понести лица, отдававшие приказы, содействовавшие атаке и обеспечивавшие политическое прикрытие.

Россия приложит все усилия, чтобы выяснить все обстоятельства преступления и привлечь всех причастных к ответственности, включая тех, кто отдавал приказы, содействовал нанесению удара, предоставлял политическое прикрытие, пытался скрыть информацию о трагедии, — сказал Небензя.

Ранее в постоянном представительстве России сообщили, что в Еврокомиссию было направлено дипломатическое уведомление о нанесении ВСУ удара по Старобельску. Также это касается соответствующего экстренного предупреждения МИД РФ от 25 мая.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Россия способна применить оружие, которое ни от кого не оставит даже следов, в ответ на удары украинской стороны по мирному населению в РФ. Так он прокомментировал атаку ВСУ на колледж, в результате которой погиб 21 человек.

Регионы
ЛНР
Старобельск
Василий Небензя
атаки
колледжи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин рассказал об огромных поставках казахстанской нефти через Россию
Госдума готовит обращение к ООН из-за атаки на Старобельск
Захарова раскрыла детали встречи МИД РФ с иностранными послами
Захарова призвала Гутерриша обратить внимание на гибель детей в ЛНР
Эстетика повседневности: почему уют складывается из мелочей
Путин заявил о дружеских отношениях с Токаевым
МЧС сообщило о погибшем после обрушения дома под Липецком
Люся Чеботина прокомментировала конфликт с Успенской
В жилом доме Липецка локализовали пожар
В Пекине сделали заявление о будущем руководителе ООН
Небензя указал Трампу на решение конфликта на Украине
Малкин продлил контракт с «Питтсбургом» еще на один сезон
Небензя рассказал, что будет с виновными за атаку на Старобельск
Эксперт объяснил строительство оборонительных сооружений под Одессой
Уют без перегруза: как создать теплый минимализм
Небензя заранее разгадал ответ ООН по трагедии в ЛНР
Подросток устроил поджог на железнодорожных путях в Петербурге
В Армении начали национализировать «Электросети» бизнесмена Карапетяна
Безрукова рассказала об отношении труппы МХАТа к кадровым перестановкам
Концерн «Калашников» показал новые автоматы АК-15 иностранным гостям
Дальше
Самое популярное
Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.