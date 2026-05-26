Небензя рассказал, что будет с виновными за атаку на Старобельск Небензня: Россия сделает все для наказания причастных к теракту в Старобельске

Россия намерена установить все обстоятельства теракта в Старобельске и добиться наказания виновных, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, которые передает ТАСС, ответственность должны понести лица, отдававшие приказы, содействовавшие атаке и обеспечивавшие политическое прикрытие.

Россия приложит все усилия, чтобы выяснить все обстоятельства преступления и привлечь всех причастных к ответственности, включая тех, кто отдавал приказы, содействовал нанесению удара, предоставлял политическое прикрытие, пытался скрыть информацию о трагедии, — сказал Небензя.

Ранее в постоянном представительстве России сообщили, что в Еврокомиссию было направлено дипломатическое уведомление о нанесении ВСУ удара по Старобельску. Также это касается соответствующего экстренного предупреждения МИД РФ от 25 мая.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Россия способна применить оружие, которое ни от кого не оставит даже следов, в ответ на удары украинской стороны по мирному населению в РФ. Так он прокомментировал атаку ВСУ на колледж, в результате которой погиб 21 человек.