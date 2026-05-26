26 мая 2026 в 20:56

Польша вызвала посла России в рамках скоординированной акции ЕС

Польша, Варшава
Посла России Георгия Михно вызвали в МИД Польши в рамках «скоординированной акции» стран Евросоюза, сообщил пресс-секретарь ведомства Мачей Вевюр телеканалу TVP Info. Поводом для встречи стало заявление Москвы о намерении нанести удары по военным объектам в Киеве в ответ на атаку ВСУ на Старобельск.

Это была очень короткая встреча. Господин посол представил аргументы российской стороны, которые уже были озвучены в заявлении МИД РФ, наша позиция была им принята, — говорится в сообщении.

Ранее немецкое внешнеполитическое ведомство вызвало посла РФ Сергея Нечаева после того, как Москва предложила другим государствам эвакуировать дипломатов из Киева. Берлин заявил, что продолжит твердую поддержку Украины, и его не удастся «запугать угрозами».

Позже в российском посольстве в ФРГ сообщили, что глава дипмиссии призвал немецкие власти серьезно отнестись к предупреждению России о необходимости вывезти иностранных дипломатов из Киева. Удар ВСУ по колледжу в Старобельске переполнил чашу терпения Москвы, отметил он.

