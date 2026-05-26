26 мая 2026 в 20:41

Стала известна предварительная причина пожара и обрушения дома в Липецке

Причиной пожара и обрушения дома в Липецке мог стать взрыв бытового газа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Предварительной причиной пожара и частичного обрушения частного дома на улице Баумана в Липецке мог стать взрыв бытового газа, сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области. Предположительно, под завалами могут находиться три человека.

Предварительная причина — взрыв бытового газа. О пострадавших пока еще ничего неизвестно <...>. Предполагается, что дома могли находиться члены семьи хозяина дома, — сообщили в прокуратуре.

На место происшествия выехал прокурор района Сергей Щеколдин. В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики и другие экстренные службы.

Ранее стало известно, что в Омской области во время пожара погибли 25-летняя хозяйка домостроения, ее годовалый сын и две дочери в возрасте двух и пяти лет, а также 35-летняя подруга с 14-летним сыном. На месте пожара работали следственная группа, были организованы осмотр дома и допросы соседей.

