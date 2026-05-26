Студент подорвался на взрывоопасном предмете на берегу реки в ЛНР

В Луганской Народной Республике 19-летний студент пострадал при взрыве неизвестного предмета на берегу реки Северский Донец, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в канале на платформе МАКС. Молодой человек получил минно-взрывную травму и осколочные ранения, уточнили в ведомстве.

В дежурную часть столичного районного подразделения органов внутренних дел поступило сообщение о происшествии — в результате взрыва неизвестного предмета на берегу реки Северский Донец студент одного из луганских вузов получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения кистей рук и ссадины. 19-летний юноша был доставлен в больницу, ему оказана необходимая помощь, — сказано в сообщении.

В МВД по региону призвали жителей соблюдать осторожность во время прогулок возле водоемов и на природе. Также гражданам рекомендовали не игнорировать предупреждающие знаки о минной опасности.

Ранее в Сумах прямо у остановки общественного транспорта в руках у неизвестного мужчины сдетонировал взрывоопасный предмет. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Предположительно, речь идет о гранате.

Студент подорвался на взрывоопасном предмете на берегу реки в ЛНР
