Безрукова рассказала об отношении труппы МХАТа к кадровым перестановкам Ирина Безрукова: актеры МХАТа очень рады назначению нового худрука

Артистка Ирина Безрукова рассказала NEWS.ru, что сотрудники МХАТа имени М. Горького обрадовались назначению Сергея Безрукова на должность художественного руководителя. Актриса напомнила, что Сергей Витальевич возглавляет еще и Губернский театр. 9 мая, в День Победы, он объединил две труппы — это было удачное решение, считает Безрукова.

Сейчас идет ремонт здания [МХАТа], но у нас уже состоялся первый совместный концерт в День Победы на ступенях МХАТа имени Горького. Артисты Губернского театра и артисты труппы МХАТа безвозмездно сделали музыкальный перформанс для всех желающих, — рассказала она.

Ирина Безрукова присоединилась к труппе Губернского театра в 2014 году. Актриса призналась, что ее связывают дружеские отношения со многими коллегами из МХАТа. Она опровергла слухи о том, что коллектив МХАТа является сложным, и уточнила, что две труппы прекрасно ладят.

Все очень дружелюбно, мирно происходит [отношения между двумя труппами]. На данный момент никаких проблем нет, — резюмировала собеседница.

В марте 2026 года министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила о назначении Сергея Безрукова художественным руководителем МХАТа имени Горького. Народный артист России назвал новую должность большой ответственностью.

Режиссер МХАТа имени Горького Михаил Кабанов сообщил, что первая встреча Безрукова с труппой прошла в дружеской обстановке. По его словам, Сергей Витальевич еще не принимал решений о кадровых перестановках в театре.