Безрукова рассказала об отношении труппы МХАТа к кадровым перестановкам

Артистка Ирина Безрукова рассказала NEWS.ru, что сотрудники МХАТа имени М. Горького обрадовались назначению Сергея Безрукова на должность художественного руководителя. Актриса напомнила, что Сергей Витальевич возглавляет еще и Губернский театр. 9 мая, в День Победы, он объединил две труппы — это было удачное решение, считает Безрукова.
Сейчас идет ремонт здания [МХАТа], но у нас уже состоялся первый совместный концерт в День Победы на ступенях МХАТа имени Горького. Артисты Губернского театра и артисты труппы МХАТа безвозмездно сделали музыкальный перформанс для всех желающих, — рассказала она.
Ирина Безрукова присоединилась к труппе Губернского театра в 2014 году. Актриса призналась, что ее связывают дружеские отношения со многими коллегами из МХАТа. Она опровергла слухи о том, что коллектив МХАТа является сложным, и уточнила, что две труппы прекрасно ладят.
Все очень дружелюбно, мирно происходит [отношения между двумя труппами]. На данный момент никаких проблем нет, — резюмировала собеседница.
В марте 2026 года министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила о назначении Сергея Безрукова художественным руководителем МХАТа имени Горького. Народный артист России назвал новую должность большой ответственностью.
Режиссер МХАТа имени Горького Михаил Кабанов сообщил, что первая встреча Безрукова с труппой прошла в дружеской обстановке. По его словам, Сергей Витальевич еще не принимал решений о кадровых перестановках в театре.