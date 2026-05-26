26 мая 2026 в 21:23

Безрукова рассказала об отношении труппы МХАТа к кадровым перестановкам

Ирина Безрукова: актеры МХАТа очень рады назначению нового худрука

Ирина Безрукова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Артистка Ирина Безрукова рассказала NEWS.ru, что сотрудники МХАТа имени М. Горького обрадовались назначению Сергея Безрукова на должность художественного руководителя. Актриса напомнила, что Сергей Витальевич возглавляет еще и Губернский театр. 9 мая, в День Победы, он объединил две труппы — это было удачное решение, считает Безрукова.

Сейчас идет ремонт здания [МХАТа], но у нас уже состоялся первый совместный концерт в День Победы на ступенях МХАТа имени Горького. Артисты Губернского театра и артисты труппы МХАТа безвозмездно сделали музыкальный перформанс для всех желающих, — рассказала она.

Ирина Безрукова присоединилась к труппе Губернского театра в 2014 году. Актриса призналась, что ее связывают дружеские отношения со многими коллегами из МХАТа. Она опровергла слухи о том, что коллектив МХАТа является сложным, и уточнила, что две труппы прекрасно ладят.

Все очень дружелюбно, мирно происходит [отношения между двумя труппами]. На данный момент никаких проблем нет, — резюмировала собеседница.

В марте 2026 года министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила о назначении Сергея Безрукова художественным руководителем МХАТа имени Горького. Народный артист России назвал новую должность большой ответственностью.

Режиссер МХАТа имени Горького Михаил Кабанов сообщил, что первая встреча Безрукова с труппой прошла в дружеской обстановке. По его словам, Сергей Витальевич еще не принимал решений о кадровых перестановках в театре.

