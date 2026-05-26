В жилом доме Липецка локализовали пожар

Открытое горение на месте пожара в частном жилом доме в Липецке ликвидировано, сообщили ТАСС в МЧС РФ. Ранее в ведомстве заявили, что пожар удалось локализовать.

Пожар локализован на площади 600 квадратных метров, — сообщили в министерстве.

Возгорание произошло в частном жилом доме в СНТ «Речное» в Садовом тупике. По предварительным данным МЧС, в доме произошел взрыв, после которого начался пожар. В результате были разрушены конструкции здания. Также повреждения получил автомобиль, находившийся рядом. На месте наблюдалось очаговое горение.

В экстренных службах уточнили, что под завалами могут находиться люди. Информация о возможных пострадавших и их числе пока не приводится. После локализации пожара в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения. Работы на месте происшествия продолжаются. Специалисты обследуют территорию и разбирают завалы.

Ранее стало известно о тушении мощного пожара на складе со вторичным сырьем в Советском районе Орска в Оренбургской области. Огонь распространился на площади 800 квадратных метров.