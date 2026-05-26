Под завалами дома в Липецке могут находиться люди

Под завалами дома в Липецке могут находиться люди

В Липецке под завалами частного могут находиться люди, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. В Telegram-канале прокуратуры региона заявили, что в руинах, предположительно, находятся три человека.

Пожарные продолжают ликвидацию пожара. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди, — написал Артамонов.

Инцидент произошел сегодня, 26 мая. Сообщалось, что предварительной причиной пожара и частичного обрушения частного дома на улице Баумана в Липецке мог стать взрыв бытового газа.

Ранее очевидцы сняли на видео пожар в НИИ. На кадрах видно задымление и работу экстренных служб. Предварительно известно, что возгорание произошло в одном из рабочих кабинетов, расположенных на четвертом этаже комплекса.

До этого в Москве на Большой Никитской улице загорелся ресторан. По предварительной информации, в заведении вспыхнула вытяжка. Люди эвакуировались из здания самостоятельно, информации о пострадавших нет.

Также сообщалось, что мать и ее четверо детей погибли при пожаре в частном доме села Ленского Свердловской области. Как передает пресс-служба ГУ МЧС по региону, возгорание охватило площадь в семь квадратных метров.