19 февраля 2026 в 17:43

Липецкий губернатор раскрыл детали о пострадавших после ЧП на заводе

Губернатор Артамонов: восемь человек доставили в больницу после ЧП под Липецком

Фото: Елизавета Семина/РИА Новости
Восемь человек доставили в больницу после обрушения крыши автомобильного завода «Моторинвест» в Краснинском округе Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. По его словам, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Поисково-спасательные работы на месте происшествия завершены.

Всего после обрушения кровли цеха госпитализированы восемь человек: четверо — в тяжелом состоянии, четверо — средней тяжести. Всем оказывается необходимая медицинская помощь, — написал он.

Ранее в правительстве региона заявили, что окажут всем пострадавшим работникам предприятия материальную помощь. При этом руководство завода оказало спасательным подразделениям и оперативному штабу максимальное содействие.

Крыша одного из цехов автомобильного завода «Моторинвест» обрушилась в Краснинском округе Липецкой области 19 февраля. Как отметил глава региона Игорь Артамонов, под завалами оказались люди. При этом причиной обрушения, по предварительным данным, могло стать скопление снега.

