«След Эпштейна» нашли в Виндзорском замке и поместье Сандрингем

Американский финансист Джеффри Эпштейн совершал визиты в Виндзорский замок и поместье британской королевской семьи Сандрингем в Норфолке, сообщили в агентстве РИА Новости. В одном из файлов по его делу указывалось, что финансист был близок к герцогу Йоркскому.

По-видимому, он познакомился с принцем Эндрю через дочь Роберта Максвелла, Гислейн Максвелл (сообщница Эпштейна — NEWS.ru), с которой он периодически общается. В прошлом году он посетил Сандрингем и Виндзор, — сообщалось в файлах.

До этого брат Эпштейна Марк заявил, что независимая группа судмедэкспертов пришла к выводам, опровергающим официальную версию о самоубийстве финансиста. Он утверждал, что исследование материалов вскрытия проводилось несколько месяцев.

Также издание Telegraph сообщило, что Эпштейн арендовал шесть тайных складов в Соединенных Штатах для сокрытия компромата. В середине 2000-х он нанял частных детективов, которые за десятки тысяч долларов переместили его компьютеры с Виргинских островов в секретные хранилища на материке.