Брат Эпштейна пообещал раскрыть правду о гибели финансиста

Брат Джеффри Эпштейна Марк готов обнародовать данные, которые, по его словам, опровергают официальную версию о самоубийстве финансиста, сообщает Metro. По его словам, независимая группа судмедэкспертов несколько месяцев изучала результаты вскрытия и пришла к иным выводам.

Это изменит правила игры, — сказал Марк.

Брат Эпштейна много лет утверждал, что Джеффри убили, а улики скрыли, но его слова воспринимались скептически. Однако теперь у него появились союзники — команда патологоанатомов, изучивших материалы.

Марк отметил, что имена экспертов держатся в секрете из-за опасений давления. Кроме того, исследование проходило без его финансового участия и сейчас находится на стадии рецензирования. Марк намекнул, что после публикации к расследованию должны подключиться детективы по убийствам.

Ранее издание Telegraph сообщило, что Эпштейн арендовал шесть тайных складов в США для сокрытия компромата. В середине 2000-х он нанял частных детективов, которые за десятки тысяч долларов переместили его компьютеры с Виргинских островов в секретные хранилища на материке.