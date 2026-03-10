Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 16:16

Брат Эпштейна пообещал раскрыть правду о гибели финансиста

Брат Эпштейна рассказал о новых доказательствах убийства финансиста

Джеффри Эпштейн в зале суда Джеффри Эпштейн в зале суда Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Брат Джеффри Эпштейна Марк готов обнародовать данные, которые, по его словам, опровергают официальную версию о самоубийстве финансиста, сообщает Metro. По его словам, независимая группа судмедэкспертов несколько месяцев изучала результаты вскрытия и пришла к иным выводам.

Это изменит правила игры, — сказал Марк.

Брат Эпштейна много лет утверждал, что Джеффри убили, а улики скрыли, но его слова воспринимались скептически. Однако теперь у него появились союзники — команда патологоанатомов, изучивших материалы.

Марк отметил, что имена экспертов держатся в секрете из-за опасений давления. Кроме того, исследование проходило без его финансового участия и сейчас находится на стадии рецензирования. Марк намекнул, что после публикации к расследованию должны подключиться детективы по убийствам.

Ранее издание Telegraph сообщило, что Эпштейн арендовал шесть тайных складов в США для сокрытия компромата. В середине 2000-х он нанял частных детективов, которые за десятки тысяч долларов переместили его компьютеры с Виргинских островов в секретные хранилища на материке.

Джеффри Эпштейн
братья
расследования
самоубийства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Булыкин объяснил провал лидеров в 20-м туре РПЛ
Звезда «Ворониных» удивил поклонников результатами экстремального похудения
Макрон вновь соберет совет обороны Франции по ситуации вокруг Ирана
Власти Москвы передумали забирать недвижимость у известного комика
Пьяный мужчина насмерть сбил пожилого пешехода во Владивостоке
Маньяк расправился с двумя женщинами на туристической тропе ради машины
Психолог дал совет, как выплеснуть эмоции во время конфликта
На Украине диспетчер скорой отказалась принимать вызов из-за русского языка
Политолог оценил вероятность окончания ближневосточного конфликта
Жалобы на жизнь, потеря дохода, срок в России: как живет Семен Слепаков
Экс-вице-губернатора Курской области отправили в СИЗО
Волонтеры нашли загадочные следы пропавших в Звенигороде детей
Мужчина пытался устроить пожар рядом с резиденцией канцлера ФРГ
«Нет, не правда»: Песков о «единственном» тупике в украинском конфликте
В России анонсировали испытания дрона-аналога Starlink
Экономист раскрыл, как изменится курс рубля весной 2026 года
Болтон раскрыл, кого могут обвинить в провале операции против Ирана
Мерц раскрыл, что его тревожит в иранской войне больше всего
Аналитик рассказал об актуальных ценах на нефть
«Полноценный кризис»: в Европе обеспокоились из-за слов Зеленского
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.