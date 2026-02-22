Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 09:52

Следователи заподозрили члена семьи в гибели школьницы во Владикавказе

Старшего брата заподозрили в убийстве школьницы во Владикавказе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Следователи заподозрили члена семьи в гибели 14-летней школьницы во Владикавказе, девочку нашли с множественными ранениями на полу в их частном доме, передает KP.RU. Ее 17-летний брат стал фигурантом уголовного дела об убийстве. Мотивы пока не ясны.

В материале сказано, что родителей в это время дома не было. Когда они вернулись, то нашли дочь еще живой, но уже без сознания. Девочка умерла вечером в тот же день в больнице. Медики сразу сообщили о признаках насильственной смерти полицейским. Уже через несколько часов по подозрению в убийстве задержали брата. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что 36-летнюю жительницу Дагестана Мальвину М. нашли убитой. Полицейские задержали 28-летнего Ражидина Я. по подозрению в совершении этого преступления. Мужчина был неоднократно судим. Два года назад он угнал машину, а спустя некоторое время обманом завладел еще одним автомобилем. Также мужчина вместе с подельником сбыл наркотики. В 2019 году похитил 117 тыс. рублей из чужой машины.

Владикавказ
братья
сестры
убийства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Земфира решила уйти со сцены
«Опошлили»: священник призвал не просить прощения через мессенджеры
Названа неожиданная сумма долга у большинства банкротов
Момент ухода «буханки» с туристами под лед на Байкале попал на видео
Следователи заподозрили члена семьи в гибели школьницы во Владикавказе
В России спрогнозировали раннюю атаку клещей
Конфликт между Макроном и Мелони обернулся срывом саммита
Лондон и ЕС готовят новые очаги напряженности против России
У россиян снизилась частота перекусов
Семья из трех человек отравилась угарным газом из-за очистки крыши от снега
Россиянам рассказали о рисках самолечения с помощью нейросетей
«Если потребуется, примем»: в Венгрии ответили на ультиматум Киева
Дмитриев с иронией поблагодарил Макфола за продвижение в X
Окровавленного ребенка в одном тапочке нашли на улице в Петербурге
Стало известно, когда Непряева выступит на Олимпиаде
Названо число французов, которые хотят получить гражданство России
Сайты с онлайн-продажей табака начнут блокировать в России
Алаудинов сообщил о жестокости польских и грузинских наемников
Россияне пожаловались на сбой в «Одноклассниках»
Губерниев раскрыл, кто может возглавить объединенную лыжную федерацию
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.