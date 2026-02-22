Следователи заподозрили члена семьи в гибели школьницы во Владикавказе

Следователи заподозрили члена семьи в гибели 14-летней школьницы во Владикавказе, девочку нашли с множественными ранениями на полу в их частном доме, передает KP.RU. Ее 17-летний брат стал фигурантом уголовного дела об убийстве. Мотивы пока не ясны.

В материале сказано, что родителей в это время дома не было. Когда они вернулись, то нашли дочь еще живой, но уже без сознания. Девочка умерла вечером в тот же день в больнице. Медики сразу сообщили о признаках насильственной смерти полицейским. Уже через несколько часов по подозрению в убийстве задержали брата. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

