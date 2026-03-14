Российские туристы отказываются от полетов в азиатские страны

Российские туристы на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке начали массово отменять туры в Таиланд и на Бали. Как рассказала РИА Новости туристка из России Александра, она с друзьями пошла на это, несмотря на потерю свыше 60 тыс. рублей за отмену.

Отдых был спланирован заранее, мы всей компанией решили отменить и затем взять новые билеты и отели. Пришлось потерять от 60 тысяч рублей за отмену, чтобы потом оформить возвратные билеты и гостиницы, — сказала Александра.

Ранее стало известно, что в случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке российский турпоток в страны Персидского залива может упасть на 40–50%, что эквивалентно потере 600–700 тыс. поездок. В таком случае суммарные потери выездного туризма с учетом островных и азиатских направлений могут достичь около 1 млн поездок. Такой прогноз отражен в реалистичном сценарии.

На фоне этого появилась информация, что авиаперевозчики, выполняющие рейсы между Азией и Европой, подняли стоимость билетов и топливные сборы. Причиной послужила эскалация конфликта на Ближнем Востоке.