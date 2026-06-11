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11 июня 2026 в 15:32

Турист разбился насмерть о камни на пляже в Испании

Британский турист умер после удара о камни на пляже в Испании

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Турист из Великобритании умер после удара о камни во время купания на пляже в испанской провинции Мурсия, сообщает The Sun. Двое его друзей, которые отдыхали вместе с ним, вытащили 25-летнего пострадавшего из воды и вызвали экстренные службы, но спасти его не удалось.

По словам звонивших, двое молодых англичан сообщили, что их спутник ударился о камни и находился без сознания в воде, — рассказали в правительстве региона.

Трагедия произошла во второй половине дня 10 июня на уединенном пляже Перчелес на побережье Коста-Калида. На место инцидента были немедленно направлены сотрудники гражданской гвардии, местной полиции, пожарные и бригада скорой помощи.

Врачи пытались реанимировать туриста на пляже, однако их усилия оказались безуспешными. Смерть мужчины была констатирована врачом на месте происшествия. Тело погибшего оградили от посторонних взглядов до прибытия специалистов.

Ранее сообщалось, что 78-летняя жительница Перта скончалась от редкого вируса энцефалита долины Мюррей после укуса комара во время поездки на север Западной Австралии. Женщина подхватила смертельную инфекцию в регионе Западный Кимберли.

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