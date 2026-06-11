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11 июня 2026 в 16:37

Захарова обвинила ЕС в желании влезть за стол переговоров по Украине

Захарова: Каллас признала претензию ЕС на место за столом переговоров по Украине

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Европейский союз стремится принять участие в будущих переговорах по Украине, но исключительно в составе единой коалиционной делегации Запада и Киева против России, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Подобная реакция последовала после публичных слов главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Европа из-за поддержки Украины больше не будет выступать в роли нейтрального посредника между Москвой и Киевом, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Она призналась, что Европа претендует на место за столом переговоров, по сути, в составе единой делегации Запада и Украины против России, — подчеркнула дипломат.

При этом западные страны мешают созданию условий для прочного мира на Украине. По словам Захаровой, в ЕС ведут политику, которая не позволяет начать переговоры о справедливом и всеобъемлющем урегулировании.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что следующая встреча России и США должна состояться в июне. По его словам, он находится в постоянном контакте со спецпосланником лидера США Стивом Уиткоффом и американским предпринимателем Джаредом Кушнером.

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Кая Каллас
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