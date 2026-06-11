Захарова рассказала, как европейцы вставляют палки в колеса урегулирования Захарова: Евросоюз мешает созданию условий для прочного мира на Украине

Европейские страны мешают созданию условий для прочного мира на Украине, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводятся на сайте внешнеполитического ведомства, западные государства ведут политику, которая не позволяет начать переговоры о справедливом и всеобъемлющем урегулировании.

Европейцы проводят курс, направленный на то, чтобы не допустить создания условий для переговоров о действительно всеобъемлющем, справедливом и прочном мире, — сказано в комментарии.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что западное давление на Россию сохранится в обозримом будущем. По его словам, нельзя верить в скорое снижение напряженности.

Также спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что следующая встреча России и США должна состояться в июне. По его словам, он находится в постоянном контакте со спецпосланником лидера США Стивом Уиткоффом и американским предпринимателем Джаредом Кушнером.