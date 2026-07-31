Омбудсмен призвала родителей не забывать об ответственности за своих детей Омбудсмен Захарова: ответственность за нарушения детей лежит на их родителях

Ответственность за нарушения детей лежит на их родителях, напомнила в беседе с «Татар-информ» уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Светлана Захарова. По словам омбудсмена, на территории этой республики до сих пор действует комендантский час для несовершеннолетних.

Хотелось бы напомнить, что с 2010 года в республике действует комендантский час: ограничения действуют с 22:00 до шести утра, а в летний период с 23:00. В это время дети не должны находиться вне дома без взрослых. Ответственность за нарушение несут родители. Напомню, что за воспитание детей ответственность несут родители. Дети ночью должны спать, — отметила Захарова.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что снижение возраста трудоустройства подростков до 12 лет требует предварительного серьезного всестороннего обсуждения со специалистами. Столичный детский омбудсмен Ольга Ярославская предложила закрепить такую возможность законодательно, так как многие дети хотят заработать на каникулах.