Врач назвала последствия редкой смены зубной щетки

Использование одной зубной щетки дольше двух месяцев может превратить ее в источник инфекции, заявила NEWS.ru доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения хирург-стоматолог Надежда Патлатая. По ее словам, чтобы качественно очищать все участки полости рта, включая труднодоступные зоны, предмет гигиены должен быть компактным и удобным.

Зубная щетка должна быть компактной и удобной — так получится добраться даже до самых отдаленных зон в полости рта. Особое внимание стоит уделить форме ее головки: она должна позволять эффективно обрабатывать задние зубы и другие труднодоступные места. Предмет гигиены с мягкой щетиной рекомендован в первую очередь детям. Также он подойдет взрослым и пожилым людям с заболеваниями десен. Жесткие щетки применяют нечасто. В основном они нужны для ухода за зубными протезами. Важно регулярно менять щетку. Рекомендуемый срок ее использования составляет не более двух месяцев. Если не обновить предмет гигиены вовремя, на нем накапливаются микроорганизмы. Щетка может превратиться в источник инфекции, — сказала Патлатая.

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