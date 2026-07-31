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31 июля 2026 в 10:46

Врач назвала последствия редкой смены зубной щетки

Врач Патлатая: чистка зубов одной щеткой более двух месяцев грозит инфекцией

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Использование одной зубной щетки дольше двух месяцев может превратить ее в источник инфекции, заявила NEWS.ru доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения хирург-стоматолог Надежда Патлатая. По ее словам, чтобы качественно очищать все участки полости рта, включая труднодоступные зоны, предмет гигиены должен быть компактным и удобным.

Зубная щетка должна быть компактной и удобной — так получится добраться даже до самых отдаленных зон в полости рта. Особое внимание стоит уделить форме ее головки: она должна позволять эффективно обрабатывать задние зубы и другие труднодоступные места. Предмет гигиены с мягкой щетиной рекомендован в первую очередь детям. Также он подойдет взрослым и пожилым людям с заболеваниями десен. Жесткие щетки применяют нечасто. В основном они нужны для ухода за зубными протезами. Важно регулярно менять щетку. Рекомендуемый срок ее использования составляет не более двух месяцев. Если не обновить предмет гигиены вовремя, на нем накапливаются микроорганизмы. Щетка может превратиться в источник инфекции, — сказала Патлатая.

Ранее стоматолог Екатерина Кузнецова заявила, что россияне стали чаще покупать зубные пасты без фторидов, при этом интерес к данной категории за два года вырос более чем в два раза. По ее словам, такой тренд связан с желанием потребителей лучше разбираться в составе продуктов.

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