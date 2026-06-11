«Ну все, забыто»: Медведев о снижении давления на Россию в ближайшее время

«Ну все, забыто»: Медведев о снижении давления на Россию в ближайшее время Медведев: снижения давления на Россию в ближайшее время не ожидается

Западное давление на Россию сохранится в обозримом будущем, заявил на Заседании Экспертного совета «Единой России» по формированию Народной программы заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, нельзя верить в скорое прекращение напряженности.

Мы тоже люди здравомыслящие, с вами понимаем: в ближайшие годы, в ближайшем будущем это давление сохранится. Никто не должен предаваться иллюзиям, что мы в какой-то момент пожмем руки и скажем: «Ну все, забыто», — отметил он.

Ранее Медведев заявил, что национальный суверенитет является одной из базовых ценностей, на которых зиждется любое государство. По его словам, народная программа политической силы нацелена на укрепление суверенитета.

Также стало известно, что Совет Международной шахматной федерации (FIDE) принял решение временно приостановить членство Федерации шахмат России в организации. Главной причиной таких радикальных мер со стороны спортивных чиновников названо полное неисполнение требований Спортивного арбитражного суда (CAS).