Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 июня 2026 в 14:32

«Ну все, забыто»: Медведев о снижении давления на Россию в ближайшее время

Медведев: снижения давления на Россию в ближайшее время не ожидается

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Западное давление на Россию сохранится в обозримом будущем, заявил на Заседании Экспертного совета «Единой России» по формированию Народной программы заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, нельзя верить в скорое прекращение напряженности.

Мы тоже люди здравомыслящие, с вами понимаем: в ближайшие годы, в ближайшем будущем это давление сохранится. Никто не должен предаваться иллюзиям, что мы в какой-то момент пожмем руки и скажем: «Ну все, забыто», — отметил он.

Ранее Медведев заявил, что национальный суверенитет является одной из базовых ценностей, на которых зиждется любое государство. По его словам, народная программа политической силы нацелена на укрепление суверенитета.

Также стало известно, что Совет Международной шахматной федерации (FIDE) принял решение временно приостановить членство Федерации шахмат России в организации. Главной причиной таких радикальных мер со стороны спортивных чиновников названо полное неисполнение требований Спортивного арбитражного суда (CAS).

Власть
Дмитрий Медведев
Россия
давление
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленского не ждут в Польше на конференции из-за скандала с УПА
Объекты ТЭК России защитили новыми антидроновыми системами
ЕС запретил Киеву тратить деньги с транша без разрешения
Захарова строками Пушкина урезонила европейских послов
Губерниев раскрыл, что изменится для России с назначением нового главы FIS
В Госдуме назвали способы заставить Украину и Запад ускорить переговоры
ВСУ пытались атаковать российский регион с помощью более 30 дронов
Пенсионер из Сибири предстанет перед судом за убийство 14-летней давности
Десятки пляжей Анапы получили разрешение на открытие сезона
В Новосибирске потушили открытое горение на складе площадью 1,7 тыс. кв. м
Стало известно, кому достанется многомиллионное наследство Чурсиной
Экс-футболист «Зенита» призвал Тюкавина не переходить в команду
Похитителя маленькой девочки в Югре отправили в СИЗО
ЕС готовит подлянку для граждан России, Белоруссии и Ирана
Росстандарт утвердил ГОСТ на детские игрушки с ИИ
В Госдуме ответили, могут ли разблокировать Telegram в России
Новая «Легенда» АвтоВАЗа: как изменилась Lada Niva — что уже не раздражает
Появились новые подробности об ударе по Музею обороны Севастополя
Прокуратура Киева подтвердила обыски у фигуранта дела Миндича
Троих несовершеннолетних мотоциклистов задержали в Бурятии в ходе рейда
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек
Общество

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.