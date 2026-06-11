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11 июня 2026 в 14:22

Медведев раскрыл ключевую ценность, на которой зиждется любое государство

Медведев: любое государство зиждется на национальном суверенитете

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Сегодня всем в России понятно, что национальный суверенитет — это одна из базовых ценностей, на которых зиждется любое государство, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. По его словам, которые приводятся на сайте ЕР, народная программа политической силы нацелена на укрепление суверенитета.

Сегодня всем абсолютно понятно, что государственный суверенитет — это одна из базовых ценностей, на которых покоится любое государство. Может быть, раньше мы так не придавали этому значения, когда говорили о суверенитете, а сейчас все это понимают, — сказано в сообщении.

Ранее Медведев заявил, что масштабы территории России являются для страны одновременно и вызовом, и силой. По его словам, особой и уникальной задачей является обеспечение связанности территорий такого огромного государства.

Также председатель «Единой России» Медведев заявил, что ветеранов специальной военной операции необходимо максимально вовлекать в политические и управленческие процессы в стране. По его словам, партия последовательно решает задачу по облегчению адаптации участников СВО к мирной жизни.

Власть
Дмитрий Медведев
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Россия
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