Медведев призвал вовлекать ветеранов СВО в управление страной Медведев: ветеранов СВО нужно максимально вовлекать в управление страной

Ветеранов специальной военной операции необходимо максимально вовлекать в политические и управленческие процессы в стране, заявил председатель «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе отчетно-программного форума «Есть результат!». По словам политика, партия последовательно решает задачу по облегчению адаптации участников СВО к мирной жизни.

Наш долг — облегчить процесс адаптации к мирной жизни для тех, кто с оружием в руках защищает наш суверенитет. Максимально вовлечь наших товарищей в политические, управленческие процессы. Как вы знаете, партия последовательно эту задачу решает, — сказал Медведев.

Он также отметил, что отрицать устойчивость экономики России в условиях боевых действий нельзя. По его словам, оппонентам Москвы не удалось ослабить или разрушить РФ.

Кроме того, зампредседателя Совбеза РФ назвал санкционную политику Запада открытой войной с Россией. По словам председателя партии «Единая Россия», программа ЕР начала реализовываться в условиях пандемии, потом были введены беспрецедентные ограничения.