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09 июня 2026 в 16:17

Медведев призвал вовлекать ветеранов СВО в управление страной

Медведев: ветеранов СВО нужно максимально вовлекать в управление страной

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Ветеранов специальной военной операции необходимо максимально вовлекать в политические и управленческие процессы в стране, заявил председатель «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе отчетно-программного форума «Есть результат!». По словам политика, партия последовательно решает задачу по облегчению адаптации участников СВО к мирной жизни.

Наш долг — облегчить процесс адаптации к мирной жизни для тех, кто с оружием в руках защищает наш суверенитет. Максимально вовлечь наших товарищей в политические, управленческие процессы. Как вы знаете, партия последовательно эту задачу решает, — сказал Медведев.

Он также отметил, что отрицать устойчивость экономики России в условиях боевых действий нельзя. По его словам, оппонентам Москвы не удалось ослабить или разрушить РФ.

Кроме того, зампредседателя Совбеза РФ назвал санкционную политику Запада открытой войной с Россией. По словам председателя партии «Единая Россия», программа ЕР начала реализовываться в условиях пандемии, потом были введены беспрецедентные ограничения.

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