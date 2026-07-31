В ГД рассказали о мерах поддержки малого бизнеса в приграничных регионах Депутат Говырин: малый бизнес приграничья может получить заем до 30 млн рублей

Малый бизнес в приграничных районах может получить заем до 30 млн рублей в рамках льготной кредитной программы, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, депутат от партии «Единая Россия» Алексей Говырин. По его словам, эта мера поддержки позволяет компаниям закупать сырье и оборудование, а также сохранять рабочие места.

С начала 2026 года предприниматели Белгородской, Курской и Брянской областей получили свыше 3,6 млрд рублей по льготной кредитной программе. Финансирование оформили 160 компаний, при этом ставка по займам ограничена уровнем ключевой ставки Банка России. Льгота рассчитана на малый и средний бизнес приграничных регионов. Заем можно получить независимо от отрасли, предельная сумма составляет 30 млн рублей. Часть риска берет на себя государственная гарантийная система, поэтому банк может выдать деньги предпринимателю при недостатке собственного залога, — поделился Говырин.

Он подчеркнул, что Белгородская область получила наибольшую сумму в рамках программы — 2,09 млрд рублей. Бизнес Курской области, по словам депутата, привлек 964 млн, а Брянской — 565 млн рублей. Парламентарий добавил, что более 1,8 млрд рублей досталось малым предприятиям, а еще 1,2 млрд рублей было направлено компаниям обрабатывающей промышленности.

Для компаний в приграничных областях такое финансирование дает возможность закупать сырье и оборудование, выполнять заказы, восстанавливать поврежденные мощности и сохранять рабочие места. Особенно заметен спрос со стороны производственных предприятий, которым требуются крупные вложения и длительный срок возврата средств. Объем уже выданных кредитов показывает, что программа стала рабочим источником денег для бизнеса, продолжающего деятельность в сложных условиях, — заключил Говырин.

Ранее Минфин внес в правительство законопроект, предлагающий упростить проверку бизнеса при госзакупках с помощью сервисов ФНС. Новый механизм, по заявлению ведомства, поможет уменьшить риски предоставления ложных данных и снизит нагрузку на заказчиков.