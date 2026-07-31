Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 10:11

В ГД рассказали о мерах поддержки малого бизнеса в приграничных регионах

Депутат Говырин: малый бизнес приграничья может получить заем до 30 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Малый бизнес в приграничных районах может получить заем до 30 млн рублей в рамках льготной кредитной программы, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, депутат от партии «Единая Россия» Алексей Говырин. По его словам, эта мера поддержки позволяет компаниям закупать сырье и оборудование, а также сохранять рабочие места.

С начала 2026 года предприниматели Белгородской, Курской и Брянской областей получили свыше 3,6 млрд рублей по льготной кредитной программе. Финансирование оформили 160 компаний, при этом ставка по займам ограничена уровнем ключевой ставки Банка России. Льгота рассчитана на малый и средний бизнес приграничных регионов. Заем можно получить независимо от отрасли, предельная сумма составляет 30 млн рублей. Часть риска берет на себя государственная гарантийная система, поэтому банк может выдать деньги предпринимателю при недостатке собственного залога, — поделился Говырин.

Он подчеркнул, что Белгородская область получила наибольшую сумму в рамках программы — 2,09 млрд рублей. Бизнес Курской области, по словам депутата, привлек 964 млн, а Брянской — 565 млн рублей. Парламентарий добавил, что более 1,8 млрд рублей досталось малым предприятиям, а еще 1,2 млрд рублей было направлено компаниям обрабатывающей промышленности.

Для компаний в приграничных областях такое финансирование дает возможность закупать сырье и оборудование, выполнять заказы, восстанавливать поврежденные мощности и сохранять рабочие места. Особенно заметен спрос со стороны производственных предприятий, которым требуются крупные вложения и длительный срок возврата средств. Объем уже выданных кредитов показывает, что программа стала рабочим источником денег для бизнеса, продолжающего деятельность в сложных условиях, — заключил Говырин.

Ранее Минфин внес в правительство законопроект, предлагающий упростить проверку бизнеса при госзакупках с помощью сервисов ФНС. Новый механизм, по заявлению ведомства, поможет уменьшить риски предоставления ложных данных и снизит нагрузку на заказчиков.

Власть
Бизнес
льготы
кредиты
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыт процент доверяющих Путину россиян
Ольга Орлова раскрыла секрет стройной фигуры
Кардиолог раскрыл, как распознать опасный для сердца апноэ сна
Жителю Приморья предъявили обвинение в гибели школьницы от удара током
Врач назвала последствия редкой смены зубной щетки
Юрист ответил, как не отрабатывать две недели после увольнения
Обманувший Долину мошенник ушел на СВО
«Человек с русским характером»: Еремин о смерти баскетболиста Едешко
В России пресекли контрабанду драгоценных изделий на миллиарды рублей
Удары по Украине сегодня, 31 июля: какие цели ВСУ поражены, последствия
В Омске осудят мужчину, снимавшего порнографию с детьми
Невеста хотела сжечь церковь перед свадьбой с помощью тампона
Наступление ВС РФ на Харьков 31 июля: последние новости, успехи армии, бои
В СВР раскрыли, что позволяет России добиваться целей
Омбудсмен призвала родителей не забывать об ответственности за своих детей
Захарова «восхитилась» гибкостью нейтралитета Швецарии
Украина поставила условие для помощи Трампу в войне с Ираном
Россиянам рассказали, кто становится негласным соучастником мошенников
Испания и Марокко приняли важное решение из-за прибытия мигрантов в Сеуту
В Госдуме предложили снизить ставку НДФЛ для молодых специалистов
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму
Общество

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.