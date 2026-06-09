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09 июня 2026 в 13:38

Медведев рассказал, как Запад объявил России открытую войну

Медведев назвал санкционное давление Запада открытой войной с Россией

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Санкционная политика Запада — открытая война с Россией, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. По словам председателя партии «Единая Россия», которые приводит РИА Новости, программа ЕР начала реализовываться в условиях пандемии, потом были введены беспрецедентные ограничения.

По сути, началась открытая война Западного мира с нашей страной, — отметил он.

До этого американские аналитики сообщили, что стремление Украины к быстрому вступлению в Евросоюз вызывает напряженность в отношениях между Киевом, Брюсселем и некоторыми европейскими столицами в преддверии намеченных на следующую неделю переговоров о членстве. Как указали источники, близкие к ситуации, Брюссель недоволен темпами проведения реформ в Киеве.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон пытается выражать интересы Европы, однако его санкционная политика против России ставит под сомнение его план. По словам турецких аналитиков, ЕС хочет найти экономическую опору из-за кризисной ситуации и надвигающегося разрыва отношений с Вашингтоном.

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