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31 июля 2026 в 10:23

Пранкеры Вован и Лексус рассказали подробности розыгрыша Березовского

Вован и Лексус: розыгрыш Березовского был крупным политическим пранком

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Розыгрыш миллиардера Бориса Березовского, в ходе которого он признался в финансировании оппозиции, стал крупным политическим пранком, заявили пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) в интервью РИА Новости. По их словам, личный номер телефона бизнесмена им удалось найти благодаря утекшим в сеть базам данных.

С тех пор, как мы стали заниматься всем этим на постоянной основе, крупным политическим стал, пожалуй, «пранк» с Борисом Березовским. Выступая в роли высокопоставленных российских политиков, мы вывели опального олигарха на достаточно искренний разговор о финансировании им ряда людей из российской оппозиции, — заявили пранкеры.

Березовский покинул Россию в 2000 году, объявив о несогласии с курсом президента Владимира Путина. Годы, которые олигарх провел в Лондоне, прошли под знаком борьбы с Кремлем. Березовский оказывал поддержку тем силам на постсоветском пространстве, которые считал враждебными Москве, не исключая террористические формирования в Чечне.

Ранее Вован и Лексус разыграли сына свергнутого иранского шаха Резу Пехлеви, представившись советником канцлера Германии Адольфом «с маленькими усами и челкой». По их словам, живущий в США наследник иранской монархии, который позиционирует себя как оппозиционного лидера и просит деньги у европейцев, поверил в созданную ими легенду. Во время разговора принц обсуждал возможное вторжение Германии в Иран для своего возвращения на престол.

Россия
Вован и Лексус
Борис Березовский
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