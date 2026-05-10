«Я на 90% знаю убийцу»: Додолев о «двух Листьевых», его женах и детях

Евгений Додолев
10 мая одному из самых популярных и любимых зрителями 1980–1990-х годов телеведущему и продюсеру Владиславу Листьеву исполнилось бы 70 лет. Более 30 лет прошло со дня его трагической гибели. Убийца так и не был найден, и преступление не раскрыто. К 70-летнему юбилею Листьева воспоминаниями о нем и событиях вокруг гибели Влада с NEWS.ru поделился его коллега по легендарной программе «Взгляд», писатель, медиаменеджер, журналист Евгений Додолев.

«Он был из народа и с народом»

— Евгений, в восьмидесятые-девяностые годы было немало блестящих журналистов. Одних только выдающихся международников — с десяток. Почему же такой интерес к Листьеву? В чем его феномен?

— Начнем с того, что у Листьева был блестящий телевизионный трамплин, потому что он был в первой тройке ведущих программы «Взгляд», которая в силу объективных обстоятельств стала самой рейтинговой и самой известной передачей. Поэтому буквально через год Листьева в лицо знала вся страна. Но, в отличие от остальных соведущих, несмотря на миф, что они все были «мажоры», Листьев не был «мажором», у него пролетарское происхождение. Но выглядел действительно как денди: эти ухоженные усы, костюм цвета сгущенного молока. А главное, благодаря своей невероятной «чуйке» он сумел стать своим для зрителей. Он был из народа и с народом. На каком-то таком необъяснимом для социологов уровне аудитория понимала, что он свой.

Лошадь в квартире, «чуйка» Листьева и премия в Монтре

— Что вам особенно запомнилось в начале телевизионной карьеры Листьева?

— Я вспоминаю известный эпизод из эпохи «Взгляда». Это знаменитый сюжет с мальчиком, который взял в московскую квартиру цирковую лошадь, приговоренную к забою. Влад снимал это на любительскую камеру, которую дал ему Александр Политковский. А Политковский был старше по возрасту, с гораздо большим телевизионным стажем. И он сказал: «Ни в коем случае только не вздумай разводить какие-то сопли и подложить мелодию Love story».

Влад снял этот сюжет, взял и поставил именно Love story — то, что ему не советовали старшие и опытные товарищи. Это стало самым знаменитым «взглядовским» сюжетом. Только этот репортаж из всего пакета Молодежной редакции ЦТ Гостелерадио СССР получил премию в Швейцарии в Монтре. Поэтому, повторю, у него все-таки была удивительная «чуйка».

Телеведущий Центрального телевидения Владислав Листьев во время телеигры капитал-шоу «Поле чудес», 1991 год

«Телеведущие никогда не отдают рейтинговые проекты»

— На одной «чуйке», как вы выразились, не станешь выдающимся продюсером и ведущим. Что в нем было такого, чего не было у коллег?

— Конечно, он уникальный совершенно персонаж вообще в телеиндустрии. Мне приходилось и в Америке наблюдать вблизи, как работают телевизионщики, и в BBC в конце восьмидесятых. И я не знаю, не видел ни одного телевизионщика в мире, который, имея рейтинговый проект в качестве продюсера и ведущего, взял бы его и добровольно отдал. А Владислав «Поле чудес», которое он раскрутил и сделал самым рейтинговым проектом, отдал Леониду Якубовичу. То же было с «Темой» — как только она стала рейтинговым проектом, он отдает ее Юлию Гусману.

Это такая удивительная уверенность в своих силах продюсерских — что тот проект, который он сделает потом, будет круче предыдущего. Я специально изучал этот вопрос. Никогда телевизионщики не отдают проекты на взлете и держатся за них до неприличия.

«Копировал бесстыдно, но адаптировал блестяще»

— В профессиональных кругах Листьева нередко критиковали за то, что он делал кальки с зарубежных проектов. Таким образом, он просто пользовался неискушенностью нашего зрителя?

— Действительно, даже если брать ту же «Тему», то первые 12 выпусков — это была просто до смешного тупая калька с шоу Фила Донахью, вплоть до проблем негров. Это было, в общем-то, даже нелепо. Он копировал проекты один в один и совершенно бесстыдно. Это был один из главных упреков, что вот он, мол, воровал форматы.

Но дело в том, как он это адаптировал. Совершенно блестяще! И вообще, франшизы иногда бывают популярнее и лучше оригиналов. Если взять, допустим, тот же российский «Голос», он гораздо круче оригинала и многих других вариантов, которые силятся сделать во многих странах. Зачем изобретать велосипед, если можно его просто взять?

Ведущий программы «Взгляд» Центрального телевидения Гостелерадио СССР Владислав Листьев, 1988 год

«Влада переформатировала третья жена»

— В том Владе, который появился на экранах во «Взгляде» в конце 80-х, трудно было представить будущего продюсера и ведущего номер один на ТВ, а ведь прошло всего несколько лет. Что за метаморфозы произошли с человеком так быстро?

— Лично я познакомился уже с другим Владом Листьевым. Это скажет любой, с кем он работал: было два Влада Листьева. Один «взглядовского» периода: гусар, выпивоха. Такой вот человек, живущий сегодняшним днем. И другой Влад Листьев — образца девяностых годов. Это менеджер с потрясающей «чуйкой», умеющий быть жестким и завязавший с выпивкой. Политковский говорил, что для него Влад Листьев был потерян с тех пор, как он закодировался, когда он перестал быть «своим парнем». В общем, это не очень комфортно, когда в большой застольной компании один человек не пьет вообще.

Конечно, его очень переформатировала третья жена — Альбина Назимова. Она амбициозная была. Она хотела, раз уж Влад остановил на ней свой выбор, то надо полностью монетизировать этот ресурс. Влад 90-х — это абсолютно ее продукт, это «Пигмалион». Из-за нее он бросил пить. Он очень сильно был влюблен в Альбину. И она его двигала, отсекала от всех друзей, от родственников, формировала новое окружение. И полностью пыталась подмять под себя. Не получилось, как известно, они фактически расстались накануне его гибели.

«Когда умирал сын, Влад делал репортаж из другой больницы»

— Правда ли, что на фоне успехов на работе у него всегда были сложности в семейной жизни?

— О первом браке с Еленой Есиной Влад вообще не любил рассказывать. Мало кто вообще знал о нем. В первом браке все тяжело было: сын у него даже имени не получил, потому что через 3 дня после родов скончался. А дочь от первого брака, Валерию, Влад просто не признал.

Владислав Листьев и Альбина Назимова, 1990 год

О второй жене Татьяне Лялиной уже очень многие знали, потому что, в общем-то, они познакомились в период его учебы. В этом браке родился сын Александр. Там и пасынок у него еще был.

Но трагически сложилась судьба еще одного сына — Владислава, который умер в 1988 году в шестилетнем возрасте. Он был инвалидом из-за каких-то медицинских «косяков». И самый трагичный момент — он умер в тот момент, когда Влад, по злой иронии, делал репортаж для «Взгляда» из другой больницы. Такие бывают в жизни сценарии — если бы я это увидел в кино, я бы подумал, что это перебор, очень дешевый сценарный ход.

В 2016 году я предложил Валерии и сыну Александру от второго брака сделать ДНК-тест. Просто для того, чтобы убедиться, что они действительно родственники. И Валерия отказалась от этого.

С Александром Влад тоже мало общался. Так — забирал из школы и так далее. Однако гибелью отца Александр был очень травмирован. Ему было 10–11 лет, когда это произошло, и хотя они вместе не жили, он несколько лет просто боялся в подъезды заходить, потому что отца убили в подъезде. Вот такой стереотип сложился у мальчика.

Альбина Назимова была уже третьей официальной женой Влада. Они расписались 31 декабря 1991 года, прямо когда Советский Союз закончился.

«Я знаю на 90%, кто убил Листьева»

— Трудно обойти стороной тему трагической гибели Влада. И по-прежнему не хочется верить, что это была просто банальная ошибка киллеров-дилетантов, как вы написали однажды...

— Что касается ошибки киллеров, которые должны были попугать, но перестарались, — эту версию я изложил в одной из книг, потому что так мне рассказал Александр Литвиненко. Я просто пересказал. Это не моя версия, это то, что мне рассказал близкий к Борису Березовскому человек, и это не значит, что я этой версии придерживаюсь.

Я много общался со следователем по особо важным делам Генпрокуратуры Борисом Уваровым — первым следователем по делу Листьева. Я изучал материалы дела. У меня есть уверенность на 90% по поводу того, чьих это рук дело. Я не буду, естественно, это озвучивать. Но скажу так, что для книги, которую я выпустил к тридцатилетию «Взгляда», я спрашивал по поводу версий у некоторых спикеров. И Марина Юденич — писатель и политтехнолог, у которой был роман с одним из олигархов из так называемой семибанкирщины, кое на что намекнула.

Марина Юденич, 2017 год

Марина была свидетелем, в частности, того, как Листьева выбрали на позицию главы ОРТ. То есть она, скажем так, очень информированный человек. И тогда она мне просто и изящно сказала, что если бы она писала книгу, то присмотрелась бы, скажем так, к женской линии. И я не могу с ней не согласиться. Потому что я помню шок всех друзей «взглядовских», когда с вечеринки — это было на Новокузнецкой в каком-то кафе — буквально через месяц-два после убийства Влада Альбина ушла, не скрываясь, с Андреем Разбашем, за которого, как известно, позже вышла замуж.

«У него могло быть семь жен, и он бы продолжал работать на ТВ»

— Если бы он не погиб, кем бы он был сегодня: этаким скучающим мэтром или играющим тренером?

— Я думаю, что он занимался бы «телеком». Он вряд ли бы пошел, условно говоря, в министры культуры. Он абсолютно телевизионный человек, он в этом себя нашел, у него это получалось.

Я думаю, что у него, естественно, была бы уже пятая, шестая или седьмая жена, потому что уже на момент убийства у него была любимая женщина Вера, на которой он собирался жениться. Он был любим буквально все страной. Но ему всегда требовалось самому себе это доказывать. То есть им двигала не какая-то там ненасытная похоть, а просто обстоятельства его детства, на мой взгляд. Думаю, что у него уже было бы много детей, которые работали бы на телевидении. Я думаю, что он занимался бы «телеком» по-прежнему.

