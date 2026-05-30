Раскрыты детали личной жизни обнимавшегося со школьницами бариста

Московский бариста, обнимавшийся с несовершеннолетними девушками в метро, занимался этим регулярно, сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на его знакомых. По информации источника, 29-летний мужчина врал школьницам, что ему 18 лет, а также постоянно приводил в кофейни новых девушек.

Он заявлял, что ему 18, и каждые две недели приводил новых девочек, представляя их как своих девушек, — сказала собеседница канала.

Последней из таких девушек, отметила она, было 14 лет, однако были и 15-летние. Также, добавила девушка, молодой человек часто приходил на смены пьяным.

Бариста задержали накануне, 29 мая. Он объяснил свое поведение тем, что посадил на колени хорошую знакомую и ехал со школьницами в кофейню своей матери, чтобы угостить их печеньем и бесплатными напитками. Мужчину заподозрили в растлении малолетних. По словам очевидцев, он трогал и целовал девочку, которой на вид было 13–15 лет.

До этого в Нижегородской области арестовали мужчину, который украл и попытался изнасиловать 11-летнюю девочку. Инцидент произошел в поселке Сухобезводное. Педофил схватил школьницу за руку и хотел затащить к себе в квартиру, чтобы надругаться над ней.