Стало известно, кем Киев пытается залатать дыры в обороне Сумской области Пограничников ВСУ переводят в тероборону в район села Уланово в Сумской области

Украинское командование прикомандировывает пограничников 5-го пограничного отряда в распоряжение 101-й отдельной бригады территориальной обороны в районе села Уланово Сумской области, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. По его словам, об этом говорят допросы ранее взятых в плен в этом районе солдат ВСУ.

Допросы ранее взятых в плен в районе Уланово националистов показали, что в распоряжение 101-й обр ТерО противник прикомандировывает мотивированных военнослужащих из состава 5-го пограничного отряда, — рассказал собеседник агентства.

До этого стало известно, что российские военные после установления контроля над населенным пунктом Рясное в Сумской области продвинулись вглубь обороны ВСУ примерно на шесть километров. Переход Рясного под контроль российских сил позволил расширить буферную зону на данном участке фронта.

До этого в российских силовых структурах сообщили, что военнослужащих 160-й бригады ВСУ, направленных под Сумы, якобы заранее предупредили, что никто из них не выживет, и взяли у них образцы ДНК. По данным источника, биоматериал военных был помещен в контейнеры, которые используются иностранными клиниками, занимающимися трансплантацией органов.