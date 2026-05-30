ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 мая 2026 в 09:44

Стало известно, кем Киев пытается залатать дыры в обороне Сумской области

Пограничников ВСУ переводят в тероборону в район села Уланово в Сумской области

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинское командование прикомандировывает пограничников 5-го пограничного отряда в распоряжение 101-й отдельной бригады территориальной обороны в районе села Уланово Сумской области, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. По его словам, об этом говорят допросы ранее взятых в плен в этом районе солдат ВСУ.

Допросы ранее взятых в плен в районе Уланово националистов показали, что в распоряжение 101-й обр ТерО противник прикомандировывает мотивированных военнослужащих из состава 5-го пограничного отряда, — рассказал собеседник агентства.

До этого стало известно, что российские военные после установления контроля над населенным пунктом Рясное в Сумской области продвинулись вглубь обороны ВСУ примерно на шесть километров. Переход Рясного под контроль российских сил позволил расширить буферную зону на данном участке фронта.

До этого в российских силовых структурах сообщили, что военнослужащих 160-й бригады ВСУ, направленных под Сумы, якобы заранее предупредили, что никто из них не выживет, и взяли у них образцы ДНК. По данным источника, биоматериал военных был помещен в контейнеры, которые используются иностранными клиниками, занимающимися трансплантацией органов.

Европа
Украина
Сумская область
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
В центре Еревана прошел многотысячный митинг оппозиционного блока «Армения»
Число пострадавших после атаки ВСУ на Геническ увеличилось
Трагедия на трассе под Пермью унесла жизни четырех человек
Ученые сообщили о прорыве в лечении рака
В Брянской области ранен сотрудник скорой помощи после атаки ВСУ
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.