ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 мая 2026 в 10:33

В Приморье ищут пострадавших от действий банды сборщиков «дани» из 90-х

В Приморье задержали участника банды БИМС, вымогавшей деньги у предпринимателей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Приморье задержали еще одного предполагаемого участника банды БИМС (аббревиатура из первых букв фамилий предполагаемых участников), которую подозревают в вымогательстве денег у предпринимателей, передает СК по региону. Следователи призвали жителей Ливадии и Находкинского округа, пострадавших от действий ОПГ или располагающих информацией о ней, обратиться в территориальный следственный отдел.

В настоящее время установлен и задержан один из активных участников банды, ответственный за сбор криминальных денежных средств с предпринимателей микрорайона Ливадия. Он также причастен к вымогательству денежных средств у бизнесмена в поселке Ливадия с угрозой уничтожения и повреждения имущества, — сказано в публикации.

В Приморском крае расследуют уголовное дело против банды БИМС из поселка Ливадия, которая, по версии следствия, больше 30 лет действовала в Находкинском городском округе. Главарей и участников группировки обвиняют в создании банды и участии в ней, а также в покушении на убийство двух и более человек.

Ранее Россия экстрадировала гражданина Румынии, который находился в международном розыске за участие в преступном сообществе, подстрекательстве к убийству и хранение фальшивых денег, а также за нарушение правил обращения с оружием и боеприпасами. На родине мужчина был приговорен к 18 годам лишения свободы.

Регионы
Приморье
Следственный комитет
банды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
В центре Еревана прошел многотысячный митинг оппозиционного блока «Армения»
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.