В Приморье ищут пострадавших от действий банды сборщиков «дани» из 90-х В Приморье задержали участника банды БИМС, вымогавшей деньги у предпринимателей

В Приморье задержали еще одного предполагаемого участника банды БИМС (аббревиатура из первых букв фамилий предполагаемых участников), которую подозревают в вымогательстве денег у предпринимателей, передает СК по региону. Следователи призвали жителей Ливадии и Находкинского округа, пострадавших от действий ОПГ или располагающих информацией о ней, обратиться в территориальный следственный отдел.

В настоящее время установлен и задержан один из активных участников банды, ответственный за сбор криминальных денежных средств с предпринимателей микрорайона Ливадия. Он также причастен к вымогательству денежных средств у бизнесмена в поселке Ливадия с угрозой уничтожения и повреждения имущества, — сказано в публикации.

В Приморском крае расследуют уголовное дело против банды БИМС из поселка Ливадия, которая, по версии следствия, больше 30 лет действовала в Находкинском городском округе. Главарей и участников группировки обвиняют в создании банды и участии в ней, а также в покушении на убийство двух и более человек.

Ранее Россия экстрадировала гражданина Румынии, который находился в международном розыске за участие в преступном сообществе, подстрекательстве к убийству и хранение фальшивых денег, а также за нарушение правил обращения с оружием и боеприпасами. На родине мужчина был приговорен к 18 годам лишения свободы.