Воспитатель отделалась условным сроком за выжженные глаза у детей

Воспитателя детсада в Приморье приговорили к 1,5 года за ожоги глаз у детей

Воспитателя детского сада в Приморье, которая включила бактерицидный облучатель в группе и оставила детей без присмотра, приговорили к 1,5 года условно, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов региона Елена Оленева. В результате с 7 по 11 февраля 2025 года термические ожоги роговицы глаз получили пятеро малышей.

Как установил суд, воспитатель знала, что использовать кварцевую лампу в присутствии людей запрещено, но нарушила инструкцию. Ее признали виновной по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья детей в возрасте до шести лет.

Женщине назначили наказание в виде одного года и шести месяцев условно с таким же испытательным сроком. Кроме того, ей запретили заниматься воспитательно-педагогической деятельностью в течение одного года.

