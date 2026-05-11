Ушел жизни ветеран ВОВ и почетный сотрудник мэрии Владивостока

Во Владивостоке скончался ветеран Великой Отечественной войны и бывший сотрудник городской администрации Анатолий Лавров, сообщил мэр города Константин Шестаков в своем канале в МАКСе.

С глубоким прискорбием сообщаю, что ушел из жизни Лавров Анатолий Федотович — участник Великой Отечественной войны, человек, чья судьба неразрывно связана с историей нашей страны и подвигом поколения победителей, — отметил глава города.

Боевой путь Анатолия Федотовича начался в рядах 852-го стрелкового полка, где он служил пулеметчиком. Позже он перешел в танковые войска, пройдя путь от старшины танковой бригады до командира танка. Ветеран сражался на Дальневосточном фронте, участвовал в боях на Халхин-Голе и встретил долгожданную победу над Германией в городе Герен. Его исключительное мужество было отмечено множеством высоких государственных наград, включая ордена Красной Звезды и Отечественной войны II степени.

Особое место в его послужном списке занимают три медали «За отвагу» и медали за победу над Германией и Японией. После завершения военной службы в 1979 году он продолжил трудиться на благо родного города, работая в администрации Владивостока.