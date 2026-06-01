01 июня 2026 в 04:01

Трамп хочет запретить Ирану ядерное оружие

Трамп: Ирану сказано, что у него не будет ядерного оружия

Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп заявил, что его предложения по урегулированию вопросов, связанных с иранской ядерной программой, предусматривают отсутствие у Тегерана ядерного оружия. Так он прокомментировал в своей соцсети недавнюю публикацию телеканала CNN.

По словам Трампа, представители СМИ неверно представили содержание предложенной сделки. Он назвал телеканал «фейковым» и отметил, что в его программе было сказано, что у Ирана не будет ядерного оружия.

По словам американского лидера, документ затрагивает и другие вопросы, связанные с ядерной тематикой. При этом он не привел дополнительных деталей о содержании предложений и не уточнил, на каком этапе находятся переговоры вокруг иранской ядерной программы.

Ранее стало известно, что Иран готов внести собственные поправки в соглашение с США, если Дональд Трамп решит изменить его условия. Возможные изменения со стороны Вашингтона не означают, что Тегеран автоматически согласится с новой редакцией. На любые корректировки последует ответная реакция Ирана, подчеркнул источник СМИ.

США
Иран
Дональд Трамп
ядерное оружие
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
