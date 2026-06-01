В России вступили в силу новые ГОСТы на стройматериалы

С 1 июня в России вступили в силу новые государственные стандарты для ряда строительных материалов и технологий, передает РИА Новости. Они распространяются на резиновую крошку для детских площадок, лакокрасочные покрытия, бетонные ступени и информационное моделирование.

Отдельные ГОСТы устанавливают требования к составу, маркировке, упаковке, хранению и утилизации продукции. Кроме того, документы содержат нормы для изготовления бетонных и железобетонных ступеней, используемых в зданиях различного назначения.

Согласно документам, стандарты также охватывают объекты информационного моделирования и их цифровые модели на всех стадиях жизненного цикла. Также в них определены основные этапы работы с объектами капитального строительства в рамках градостроительной деятельности.

Ранее сообщалось, что Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) приняло новый межгосударственный стандарт на керамические санитарные изделия, включая унитазы, раковины и биде. Документ вступил в силу с 1 июня.