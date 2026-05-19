Автоэксперт оценил новый ГОСТ о проверке состояния водителей с помощью ИИ

Людям необходимо будет контролировать ИИ-мониторинг состояния водителей, заявил в беседе с 360.ru автоэксперт Павел Федоров. Так он отреагировал на ГОСТ, который нацелен на отслеживание показателей здоровья автовладельцев с помощью нейросетей, в том числе биометрических датчиков и системы умных камер.

Мне кажется, что для быстроты обработки потока информации искусственный интеллект — это хорошо. Но полностью отдавать ему ответственность по части перевозок пока рано, — высказался Федоров.

Он отметил, что нейросети еще несовершенны, поэтому полностью полагаться на них — рискованное дело. Эксперт также добавил, что в случае, если ошибка ИИ приведет к аварии, непонятно кто именно понесет ответственность: покупатель программы или сам разработчик.

Ранее в России начали действовать новые национальные стандарты, которые устанавливают единые методы испытаний систем контроля состояния водителей. Речь идет об алкозамках, предназначенных для предотвращения управления автомобилем в состоянии опьянения.