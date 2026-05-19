Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 10:36

Автоэксперт оценил новый ГОСТ о проверке состояния водителей с помощью ИИ

Автоэксперт Федоров: ИИ-мониторинг состояния водителей нуждается в контроле

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Людям необходимо будет контролировать ИИ-мониторинг состояния водителей, заявил в беседе с 360.ru автоэксперт Павел Федоров. Так он отреагировал на ГОСТ, который нацелен на отслеживание показателей здоровья автовладельцев с помощью нейросетей, в том числе биометрических датчиков и системы умных камер.

Мне кажется, что для быстроты обработки потока информации искусственный интеллект — это хорошо. Но полностью отдавать ему ответственность по части перевозок пока рано, — высказался Федоров.

Он отметил, что нейросети еще несовершенны, поэтому полностью полагаться на них — рискованное дело. Эксперт также добавил, что в случае, если ошибка ИИ приведет к аварии, непонятно кто именно понесет ответственность: покупатель программы или сам разработчик.

Ранее в России начали действовать новые национальные стандарты, которые устанавливают единые методы испытаний систем контроля состояния водителей. Речь идет об алкозамках, предназначенных для предотвращения управления автомобилем в состоянии опьянения.

Общество
водители
нейросети
ГОСТы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Технолог назвала продукты, которые опасно брать на работу в жаркую погоду
В Раде заявили об исключении требований ЕС из антикоррупционной стратегии
Россия представила уникальную разработку, повышающую дальность ударов БПЛА
В российском городе задержали группу за незаконный выпуск алкоголя
Российская армия выполнила важную операцию под Харьковом
В Таиланде могут казнить гражданина РФ
Власти Украины задумались о расширении мобилизации
Наступление ВС РФ на Харьков 19 мая: последние новости, ситуация в Купянске
Опубликованы кадры из самолета с Путиным перед вылетом в Китай
Оверчук раскрыл один факт о торговле между Россией и Белоруссией
Риелтор ответил, какие критерии делают дом элитным
Россия выделит 5 млрд рублей на поддержку Керченского пролива
В ВОЗ выразили сильную обеспокоенность из-за скорости распространения Эболы
Удары по Украине сегодня, 19 мая: какие цели ВСУ поражены, последствия
В Днепропетровске произошел взрыв
Автоэксперт оценил новый ГОСТ о проверке состояния водителей с помощью ИИ
Врач ответила, с чем связан дефицит белка в крови
«Позор»: осужденный британский наемник почувствовал себя брошенным Лондоном
Назначен новый посол России в Марокко
Раскрыто состояние пилота сгоревшего при посадке в Якутии самолета
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.