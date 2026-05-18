Купили машину? Что проверить и оформить, чтобы ездить спокойно: 5 шагов

Запах новенького салона, блеск лака и тот самый драйв в душе — это ни с чем не сравнимые ощущения, будь то «породистая» иномарка или родное отечественное авто. В этот момент пустой кошелек кажется досадной мелочью, а эйфория полностью затмевает рассудок. Однако, чтобы новая машина приносила только удовольствие, а не штрафы и технические проблемы, важно вовремя переключиться из режима «счастливый обладатель» в режим «ответственный водитель». После того как покупка состоялась, у вас есть совсем немного времени на бюрократию и техническую подготовку, чтобы праздник не закончился на первом же посту ГИБДД или из-за внезапной поломки.

Юридический минимум: налоги, учет и страховка

Как только вы выехали за ворота автосалона или подписали договор с рук, включается счетчик времени. Нарушение сроков регистрации грозит штрафами и даже лишением прав при повторном нарушении, поэтому действовать нужно оперативно.

Страховка ОСАГО: оформить полис необходимо до постановки на учет, а фактически — сразу после покупки. Без страховки ездить нельзя ни одного дня, хотя закон и дает 10 дней на регистрацию, любой инцидент на дороге без полиса ляжет на ваш карман. Для подержанного авто это критически важно: старая страховка продавца больше не действует. Регистрация в ГИБДД: у вас есть ровно 10 календарных дней, чтобы поставить автомобиль на учет. Записаться на прием лучше заранее через портал госуслуг — это сэкономит и время, и деньги на госпошлине. Проверка документов: убедитесь, что у вас на руках договор купли-продажи (в трех экземплярах), ПТС (или выписка из электронного ПТС) и диагностическая карта, если машине более четырех лет. Оплата госпошлин: за выдачу номеров, внесение изменений в ПТС и получение СТС придется заплатить, поэтому держите квитанции под рукой.

Новая машина: что сделать с ней сразу после покупки — честная инструкция

Технический осмотр: от уровней жидкостей до сервиса

Даже если новая машина только что покинула конвейер, это не значит, что в ней все идеально. Что уж говорить о покупке с рук, где каждый узел может скрывать сюрприз. Чтобы техника не подвела, проведите ревизию по списку ниже.

Проверка уровней: сразу после выезда из салона проверьте уровень масла, антифриза и тормозной жидкости. Заводы иногда грешат недоливом до верхней метки. Заправка тоже в приоритете: в баке обычно лишь пара литров «докатки». Диагностика б/у авто: если машина куплена с пробегом, даже при идеальном внешнем виде гоните ее в сервис. Нужно проверить состояние тормозных колодок, подвески и отсутствие скрытых течей. Замена расходников: при покупке подержанного авто меняем масло в двигателе, фильтры и ремень ГРМ, если нет 100-процентной уверенности в его пригодности. Сезонная резина: проверьте состояние покрышек. Если на дворе заморозки, а авто на летнем «лысом» пластике, замена шин — это вопрос жизни, а не эстетики. Антикоррозийная обработка: для новых машин в нашем климате это необходимость, которая сохранит кузов на долгие годы, даже если визуально ржавчины еще нет.

Главный совет всем автомобилистам прост: до покупки — проверяйте юридическую чистоту и техническое состояние авто, во время — внимательно читайте каждый пункт договора, а сразу после — не откладывайте на завтра визит в ГИБДД и сервис. Только когда все бумаги в папке, а технические жидкости в норме, можно с чистой совестью и легким сердцем отмечать это грандиозное событие. Удачи на дорогах, ни гвоздя, ни жезла!

