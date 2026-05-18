18 мая 2026 в 10:41

В Белоруссии раскрыли детали ядерных испытаний

МО Белоруссии: тренировка ядерных частей не направлена против других стран

Тренировка ядерных частей в Белоруссии не подразумевает направленности против третьих стран, сообщили в пресс-службе Минобороны страны. В ведомстве указали, что испытания являются плановым мероприятием подготовки в рамках Союзного государства, оно не несет угроз безопасности в регионе.

Основной упор будет сделан на отработку вопросов скрытности, перемещения на значительные расстояния, проведения расчетов для применения сил и средств, — отметили там.

Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что тактическое ядерное оружие в Белоруссии — фактор защиты. Он подчеркнул, что не было другой причины завозить в республику этот тип вооружений.

В начале апреля Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится к войне, но абсолютно против нее. Президент уточнил, что подход к содержанию армии необходимо пересмотреть с учетом текущей международной обстановки. Стандартные проверки в мирных условиях нецелесообразны, добавил он.

