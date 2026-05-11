День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 мая 2026 в 16:53

Токаев решительно высказался о ядерной программе Ирана

Токаев заявил о готовности помочь с решением вопросов иранской ядерной программы

Касым-Жомарт Токаев Касым-Жомарт Токаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Казахстан готов помочь с решением вопросов, связанных с иранской ядерной программой, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейру. По его словам, которые приводит пресс-служба главы государства, перед этим нужно достичь соответствующих международных договоренностей и перевести вопрос в практическую плоскость.

Глава государства выразил готовность Казахстана в порядке доброй воли содействовать решению иранской ядерной проблематики в случае достижения соответствующих международных договоренностей и перевода данного вопроса в практическую плоскость, — говорится в сообщении.

Кроме того, Токаев подчеркнул важность координации усилий по вопросам безопасности, ядерного разоружения и нераспространения. Отмечается, что лидеры также обсудили реформирование ООН в отдельном порядке.

Ранее сообщалось, что переговоры Вашингтона и Тегерана касались обсуждения возможности моратория на обогащение урана в Иране на срок более 10 лет и вывоза запасов высокообогащенного урана из Исламской Республики. Согласно одностраничному плану, стороны могут объявить о прекращении военных действий и начать 30-дневный переговорный период по ключевым вопросам, в числе которых ядерная программа, размораживание иранских активов и обеспечение безопасности в Ормузском проливе.

СНГ
Казахстан
Касым-Жомарт Токаев
иранская ядерная программа
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Судье пришлось разнимать сцепившихся в матче РПЛ вратаря и защитника ЦСКА
«До последнего момента»: в Венгрии выступили против антироссийских санкций
В Белгородской области скончался тяжелораненый дроном мужчина
Канада ввела санкции против матери Кадырова
Тысячи гектаров леса полыхают на севере Украины
В Германии потребовали срочно принять предложение Путина
Песков сделал заявление об ответе Европы по кандидатуре Шредера
Российские туристы массово отравились бургерами в парижском кафе
«Ресурсы иссякают»: военэксперт о реформе системы мобилизации на Украине
Харассмент-блогеров наказали за регулярные бесчинства в метро
Госпереворот на Украине и €9 млрд для Киева: новости СВО на вечер 11 мая
Спасатели эвакуировали людей из горящей многоэтажки в Москве
В России перестанут отключать горячую воду летом? Когда это случится, сроки
Токаев решительно высказался о ядерной программе Ирана
Пять стран объявили бойкот Евровидению
Стал известен срок изоляции пассажиров судна с хантавирусом
На Украине решились на крайние меры из-за острой нехватки в стране людей
Иракский танкер получил зеленый свет при проходе через Ормузский пролив
Фитнес-тренер приняла ванну и через несколько минут упала замертво
Фигурант дела о покушении на Трампа отверг все пункты обвинения
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.