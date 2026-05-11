Токаев решительно высказался о ядерной программе Ирана

Казахстан готов помочь с решением вопросов, связанных с иранской ядерной программой, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейру. По его словам, которые приводит пресс-служба главы государства, перед этим нужно достичь соответствующих международных договоренностей и перевести вопрос в практическую плоскость.

Глава государства выразил готовность Казахстана в порядке доброй воли содействовать решению иранской ядерной проблематики в случае достижения соответствующих международных договоренностей и перевода данного вопроса в практическую плоскость, — говорится в сообщении.

Кроме того, Токаев подчеркнул важность координации усилий по вопросам безопасности, ядерного разоружения и нераспространения. Отмечается, что лидеры также обсудили реформирование ООН в отдельном порядке.

Ранее сообщалось, что переговоры Вашингтона и Тегерана касались обсуждения возможности моратория на обогащение урана в Иране на срок более 10 лет и вывоза запасов высокообогащенного урана из Исламской Республики. Согласно одностраничному плану, стороны могут объявить о прекращении военных действий и начать 30-дневный переговорный период по ключевым вопросам, в числе которых ядерная программа, размораживание иранских активов и обеспечение безопасности в Ормузском проливе.