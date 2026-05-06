06 мая 2026 в 18:38

Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном

Трамп: США готовы ослабить санкции против Ирана при заключении мирного договора

Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press
США готовы ослабить санкции, введенные против Ирана, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. По его словам, которые приводит американское издание PBS, главное условие для этого — заключение мирного соглашения о прекращении войны на Ближнем Востоке.

Если мы заключим эту сделку, мы смягчим санкции в отношении Ирана и так далее, — объявил Трамп.

Ранее американский лидер заявил, что конфликт США с Ираном может продлиться еще две-три недели, но основные цели кампании уже достигнуты. По его оценке, дальнейшее развитие событий приведет либо к заключению соглашения, либо к военному завершению противостояния. Он подчеркнул, что достигнутые результаты позволяют говорить о фактическом преимуществе США.

До этого Трамп говорил, что Иран либо согласится на правильную сделку с США, либо потерпит поражение. По его мнению, Вашингтон может «очень легко» одержать военную победу над Тегераном. Американский лидер также добавил, что на поле боя США уже победили Иран. Он утверждает, что из 159 кораблей, которыми располагал Иран, ни одного не осталось на плаву.

