«Либо правильная сделка, либо победа»: Трамп поставил ультиматум Ирану

Иран либо согласится на правильную сделку с США, либо потерпит поражение, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в беседе с радиоведущим Хью Хьюиттом. По его мнению, Вашингтон может «очень легко» одержать военную победу над Тегераном.

Так или иначе, мы победим. Мы либо заключим правильную сделку, либо победим очень легко. <…> Так или иначе, у нас есть одно: у них никогда не будет ядерного оружия, — уверен Трамп.

Американский лидер также добавил, что на поле боя США уже победили Иран. Он утверждает, что из 159 кораблей, которыми располагал Иран, ни одного не осталось на плаву. По его словам, сейчас у Тегерана есть только маленькие скоростные катера с пулеметами и за сегодняшний день американские военные уничтожили еще восемь таких судов.

Ранее Трамп заявлял, что иранским властям потребуется порядка 20 лет на восстановление страны после завершения военной операции, которую проводят Соединенные Штаты и Израиль. Он убежден, что разрушения будут иметь катастрофические и во многом необратимые последствия.