«Никогда не будет прежней»: Трамп оценил нанесенный Ирану урон Трамп: Ирану понадобится 20 лет на восстановление после ударов США и Израиля

Иранским властям потребуется порядка 20 лет на восстановление страны после завершения военной операции, которую проводят Соединенные Штаты и Израиль, заявил президент США Дональд Трамп в беседе с радиоведущим Хью Хьюиттом. По его словам, разрушения будут иметь катастрофические и во многом необратимые последствия.

Если бы мы ушли сегодня, им понадобилось бы 20 лет, чтобы восстановить свою страну, и она уже никогда не будет прежней, — сказал глава Белого дома.

Особый акцент американский лидер сделал на состоянии нефтяной инфраструктуры Исламской Республики. Он допустил, что ей может быть нанесен колоссальный ущерб из-за вынужденного сокращения добычи. Трамп пояснил, что при длительной остановке подземной нефтедобычи ситуация становится взрывоопасной и почти в 100% случаев приводит к тотальному разрушению месторождений.

Ранее Трамп заявил, что в случае атаки на любой американский корабль, участвующий в проекте «Свобода», США готовы нанести удар по руководству Ирана. Американский лидер заявил, что страна располагает значительно большим количеством оружия и боеприпасов более высокого качества, чем раньше.