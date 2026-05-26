США нанесли удары по Ирану Fox News: США нанесли удары по ракетным площадкам и катерам на юге Ирана

Американские военные провели серию ударов по объектам в южной части Ирана, передает Fox News. Отмечается, что удары наносились в целях самообороны для защиты американских военных от иранских угроз.

По данным командования, среди атакованных объектов были площадки для запуска ракет и иранские катера. Также в американском военном ведомстве утверждают, что атакованные суда якобы пытались установить мины.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил: весь оставшийся обогащенный уран Ирана должен быть немедленно передан американской стороне для последующего уничтожения либо ликвидирован на месте под международным контролем. По его словам, возможно несколько вариантов обращения с иранским ураном.

До этого журналисты сообщили, что США и Иран согласовали рамочную сделку на 95%. По его данным, Тегеран «в принципе согласился» с условиями документа.

Кроме того, Трамп сообщил: Вашингтон продолжит удерживать морскую блокаду Ирана до тех пор, пока не будет подписано мирное соглашение. По его словам, ни одна из сторон не должна торопиться, чтобы все было сделано правильно. Глава Белого дома также раскритиковал ядерную сделку с Ираном, заключенную при администрации экс-президента США Барака Обамы, назвав ее одной из худших в истории страны.